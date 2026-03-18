清水高中陳昶叡3年不補習 繁星錄取台大資工系

清水高中陳昶叡（後排右1）繁星計畫錄取台大資工系。（記者張軒哲攝）

大學繁星推薦放榜，台中市立清水高中有37位錄取公立大學，其中陳昶叡國中教育會獲5A10+，他捨棄台中一中，就近讀清中，在3年沒有參加補習的情況下，維持穩定作息，學業成績能夠維持全校第一，學測也考出4科57級分的好成績，如願錄取台大資工系。

陳昶叡清海國中畢業，國中教育會獲5A10+，作文4級分，進到高中後，知道作文對於未來學測的重要性，所以高二結束時，聽到學長過去的國文和英文學習方式，就開始效法，請國文和英文老師協助，每週以知性和感性為方向，分別撰寫1～2篇作文，請老師批改，藉此磨練自己的作文能力，果然在學測中，均獲15級分的優異表現。

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陳昶叡在數理方面在資訊方面，APCS初次考試，實作和觀念，均取得3級分，就開始對於資訊領域產生興趣，憑藉著自學的方式和資訊老師的指導，通過校內資訊能力初賽，取得中區參賽，並獲得佳作。再加上高中時，各學期的跑班選修，均修讀科技領域相關課程，在各老師指導下，奠定了資訊學習的興趣。

清中校長蕭建華強調，今年繁星推薦的升學表現，台大1位、清大1位、陽明交大2位、政大2位、成大2位、中字輩大學9位、師範及教育大學4位、醫學大學4位表現十分優異。

清水高中繁星計畫成績優異。（記者張軒哲攝）

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