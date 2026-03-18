為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    荒地變身運動綠洲 彰市三村公園多功能球場啟用

    2026/03/18 13:05 記者湯世名／彰化報導
    大成國小足球隊在新球場啟用典禮上分組競技。（記者湯世名攝）

    大成國小足球隊在新球場啟用典禮上分組競技。（記者湯世名攝）

    彰化市東區國道3號高架橋下三村公園長期未充分利用，且因缺乏規劃導致雜草叢生、環境髒亂，造成地方環境及安全隱憂，市公所向交通部高速公路局爭取認養維護並進行橋下空間活化，今天（18日）正式啟用，結合周邊棒球場及自行車道等設施成功打造為兼具運動、休閒與綠化功能的運動綠洲，提供東區民眾休閒、運動及遊憩空間。

    彰化市三村公園5人制足球場共用槌球場工程總經費，由體育部「優化全民運動與比賽場地環境計畫」補助款621萬元及市公所自籌款267萬元，包含標準5人制足球場1座，同時劃設槌球場標線2座做為複合式場地。

    市長林世賢表示，高速公路局同意無償提供市公所土地認養，不僅活化改善高架橋下的廢棄雜亂空間，同時也提供了一個完善且有遮風避雨的空間場域；未來將持續滾動檢視三村公園的使用需求，推動休憩空間升級與無障礙動線，預計下一步將計畫改善公園內的兒童遊戲場設施，提供更具感官刺激與安全的遊戲體驗；同時也正與高速公路局協商規劃改善現有流動廁所，期望增加親子及無障礙廁所等設施，打造出彰化市東區最具指標性的全齡休閒空間，提供市民一個舒適的公園環境。

    彰化市長林世賢（右）在新球場啟用時小試身手。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（右）在新球場啟用時小試身手。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播