荒地變身運動綠洲 彰市三村公園多功能球場啟用

大成國小足球隊在新球場啟用典禮上分組競技。（記者湯世名攝）

彰化市東區國道3號高架橋下三村公園長期未充分利用，且因缺乏規劃導致雜草叢生、環境髒亂，造成地方環境及安全隱憂，市公所向交通部高速公路局爭取認養維護並進行橋下空間活化，今天（18日）正式啟用，結合周邊棒球場及自行車道等設施成功打造為兼具運動、休閒與綠化功能的運動綠洲，提供東區民眾休閒、運動及遊憩空間。

彰化市三村公園5人制足球場共用槌球場工程總經費，由體育部「優化全民運動與比賽場地環境計畫」補助款621萬元及市公所自籌款267萬元，包含標準5人制足球場1座，同時劃設槌球場標線2座做為複合式場地。

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市長林世賢表示，高速公路局同意無償提供市公所土地認養，不僅活化改善高架橋下的廢棄雜亂空間，同時也提供了一個完善且有遮風避雨的空間場域；未來將持續滾動檢視三村公園的使用需求，推動休憩空間升級與無障礙動線，預計下一步將計畫改善公園內的兒童遊戲場設施，提供更具感官刺激與安全的遊戲體驗；同時也正與高速公路局協商規劃改善現有流動廁所，期望增加親子及無障礙廁所等設施，打造出彰化市東區最具指標性的全齡休閒空間，提供市民一個舒適的公園環境。

彰化市長林世賢（右）在新球場啟用時小試身手。（記者湯世名攝）

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