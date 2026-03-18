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    首頁 > 生活

    展出16族原住民族服飾娃娃 十三行博物館南島衣飾特展延至5/10

    2026/03/18 12:44 記者黃子暘／新北報導
    十三行博物館推出「島嶼織縷─古代南島衣飾特展」，與新北市市府原住民族行政局合作，展出原住民族16族傳統服飾娃娃。（十三行博物館提供）

    十三行博物館推出「島嶼織縷─古代南島衣飾特展」，與新北市市府原住民族行政局合作，展出原住民族16族傳統服飾娃娃。（十三行博物館提供）

    新北市立十三行博物館展覽「島嶼織縷─古代南島衣飾特展」與市府原住民族行政局合作，展出原住民族16族傳統服飾娃娃，純手工縫製的精緻刺繡，還原各族傳統服飾之美。館長羅珮瑄說，特展展期將延長至5月10日，另外淡水河右岸展出的「彼—此2.0特展」進入最後倒數，展期至3月29日。

    羅珮瑄介紹，古代南島衣飾特展，帶領觀眾從距今4500年的樹皮布文化，漫遊至當代南島語族豐富的編織技藝；十三行也與淡水在地的觀光業者、滬尾藝文休閒園區合作，跨越淡水河，推出「彼—此2.0特展」，盼打破傳統靜態展示框架，也為即將通車的淡江大橋暖身。

    十三行博物館指出，「島嶼織縷」特展焦點為原住民族16族傳統服飾娃娃，娃娃的服飾由專業工藝師與輔仁大學團隊純手工刺繡縫製，按原比例縮小，呈現阿美族早期黑裙的波浪紋飾、邵族連身片裙、賽德克族結合當代素材的菱格紋等各族群獨特的工藝文化；此外，淡水河對岸的「彼—此2.0特展」有擬真「3D考古發掘探坑地貼」、「沉浸式扮裝互動區」，觀眾可以換上史前風格服飾與專業考古背心，體驗考古探險與角色扮演。

    羅珮瑄表示，盼藉由2檔特展，讓觀眾近距離欣賞原住民族傳統服飾的工藝之美，也在輕鬆有趣的互動中，理解這片土地孕育的歷史記憶與永續價值；「彼—此2.0特展」展出至3月29日，「島嶼織縷─古代南島衣飾特展」延長至5月10日，詳細資訊可至十三行官網或粉專查詢。

    十三行博物館「島嶼織縷─古代南島衣飾特展」與新北市府原住民族行政局合作，展出原住民族16族傳統服飾娃娃。（十三行博物館提供）

    十三行博物館「島嶼織縷─古代南島衣飾特展」與新北市府原住民族行政局合作，展出原住民族16族傳統服飾娃娃。（十三行博物館提供）

    「彼—此2.0特展」有「3D考古發掘探坑地貼」。（十三行博物館提供）

    「彼—此2.0特展」有「3D考古發掘探坑地貼」。（十三行博物館提供）

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