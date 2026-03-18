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    首頁 > 生活

    關西高中31人「摘星」 繁星錄取率83.8％

    2026/03/18 12:38 記者黃美珠／新竹報導
    國立關西高中學生賴品蓁（中）繁星錄取台大機械系，寫下該校辦學有成的新頁。（關西高中提供）

    國立關西高中學生賴品蓁（中）繁星錄取台大機械系，寫下該校辦學有成的新頁。（關西高中提供）

    國立關西高中今年「摘星」破紀錄！37人報名繁星，有31人成功錄取理想的學校和科系，整體錄取率83.8%，比全國平均錄取率62.7%還高出近21個百分點，其中過半錄取國立大學、共16人，自然學程賴品蓁更將成為國立台灣大學機械系新鮮人，寫下該校繁星首見錄取台大2類科系的紀錄。

    校方表示，賴品蓁把優異成果歸功於父母的尊重跟支持，讓她選擇就近就讀關西高中，省下通勤時間，讓她更有精力和體力專注學習，才能有今天的繁星成果。

    關高校長邱宇㨗說，這次該校學生分獲：台大、清大、成大、政大、台北大、台師大、中正、北市大以及海大等16所國立大學青睞。從學生獲錄取的科系也可見他們的專業志向，多數以電機、化工以及財經系為主，另有4人錄取了語言治療系、或臨床心理系的第3類學群，顯示關高在醫事跟心理專業領域的輔導成效斐然。

    而受到私立大學學費補助政策導致公、私立學費差距拉近影響，今年學生選填志願時更趨於適性、適才、適所，以致不少學生捨棄地理位置較遠的國立大學，轉而選擇中北部教學資源優渥的私立大學強勢科系，展現成熟的生涯規劃觀點。

    國立關西高中今年31人成功「摘星」，錄取率83.8%。（關西高中提供）

    國立關西高中今年31人成功「摘星」，錄取率83.8%。（關西高中提供）

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