藍白卡預算 陳駿季：遇天災恐發不出救助金

農業部長陳駿季18日出席立法院經濟委員會列席報告業務概況，並備質詢。（記者塗建榮攝）

由藍白主導的立院遲遲未審竣今年度政府部門總預算，其中關乎農業部的新興計畫預算約90億元遲遲未過，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩今（18日）關切預算未通過的影響，農業部長陳駿季表示，因新興計畫跟延續計畫有串聯，實際影響的金額規模達450億元，若發生天災災損將無法動支預備金。

過去政府部門今年度的總預算通常都會在前一年年底審議以讓政府部會可順利運作，隨藍白主導立院後，則迄今仍未審政府部門今年度總預算，農業部今赴立院經濟委員會報告業務，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩都關切預算未付委的影響，陳駿季表示整體受影響的金額為新興計畫的90億元，但新興計畫和舊有的延續計畫有串聯性，目前僅通過少部分的治水預算，但實際上在協助農民的基礎建設部分就無法處理，影響的金額規模到該新興計畫經費的4到5倍。

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賴瑞隆進一步詢問，若遲遲未審預算，農業部是否有因應手段，陳駿季回應坦言，沒有任何手段可以因應，他指出去年國內首度發生非洲豬瘟疫情後，其中補貼產業從廚餘養豬轉型、穩定豬價的經費還有10幾億元等缺額，但因預算沒有過，恐怕很多措施走到一半就會卡住，也無法有穩定豬價等產銷調節措施，也指出依法若總預算都沒有過，若發生天然災害災損，農業部要拿來補貼農民損失的災損金若以後用罄，要動用第二預備金都無法啟用。

邱議瑩則關切，甫結束的東京食品展，農業部率團參加的廠商僅11家，是否也因經費削減受到影響，陳駿季則表示，過往農業部參展的廠商約12到15家，今年參加東京食品展改和地方政府合作，維持過往展場規模。

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