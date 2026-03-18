「健康幣」確定延後！ 石崇良：待跨部會整合

衛福部長石崇良表示，健康幣將與文化幣、運動幣等其他政府推動的「幣」制整合，目前仍在跨部會協調中，上路時程將往後調整。（記者邱芷柔攝）

衛福部規劃推動的「健康幣」原定4月上路，如今確定延後！衛福部長石崇良今（18日）表示，將與文化幣、運動幣等其他政府推動的「幣」制整合，目前仍在跨部會協調中，時程將往後調整，未來也會朝提升通用性的方向推動。

「健康幣」設計是鼓勵民眾透過打疫苗、癌症篩檢、定期健檢及規律運動等健康行為累積點數，再兌換回饋。石崇良日前提到，相關規劃持續推進，包括系統設計與APP架構，初步將以「健保健康存摺」作為點數累積平台，兌換端則因預算尚未到位，暫時沿用國健署既有的「健習生 Health Go」並轉型使用。

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石崇良今赴立法院衛環委員會報告並備詢，立委廖偉翔指出，健康幣目前仍屬初步規劃，若涉及跨部會整合，「4月上線恐怕不可能」，他也認為，現行設計較偏向篩檢等「次級預防」，建議應將重心前移至運動與生活習慣等「第一級健康促進」，並提高通用性，與運動幣、文化幣等制度串聯，才能真正吸引原本未參與健康行為的族群。

此外，廖偉翔也提到平台整合問題，指出目前同時存在健康存摺、Health Go等多個系統，恐增加民眾使用負擔，建議優先整合至使用率較高的健保App，以提升政策成效。

對此，石崇良回應，健康幣本就以「改變生活型態」為核心，未來會納入運動、步數等行為，並持續朝跨部會整合方向推動。至於平台設計，需在便利性與個資、資安之間取得平衡，傾向採「健康存摺負責累積、其他平台負責兌換」的分流模式。

石崇良進一步表示，行政院已進行統籌，評估整合各類「幣」制度，避免資源分散，但因涉及不同部會，仍需時間協調，目前也已優先與運動部接洽，後續將再與文化部討論，整體上路時程尚未定案。

在財務設計上，石崇良強調，「健康幣」並非政府發放現金，而是採「點數」與「民間合作」模式，公務預算主要用於資訊平台建置與維護。目前已與超商、醫療院所等洽談合作，未來可透過條碼或QR Code兌換優惠，未來不排除先推動小規模試辦，測試點數產生、兌換流程與系統運作，待測試穩定後再逐步擴大推行。

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