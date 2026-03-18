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    首頁 > 生活

    台中公益路「懸日」美景把握這3天！ 下次要等到台北4/30

    2026/03/18 12:39 記者黃宜靜／台北報導
    根據中央氣象署2026懸日預報預告，台中市西區公益路從下週日（22日）至週二（24日）連3天下午5點至6點左右之間有懸日景觀；示意圖。（資料照）

    根據中央氣象署2026懸日預報預告，台中市西區公益路從下週日（22日）至週二（24日）連3天下午5點至6點左右之間有懸日景觀；示意圖。（資料照）

    浪漫奇景「曼哈頓懸日」將登場！根據中央氣象署2026懸日預報預告，台中市西區公益路從下週日（22日）至週二（24日）連3天下午5點至6點左右之間有懸日景觀，下次懸日要等到4月30日，在台北市忠孝東西路（新生高架以西）觀賞。

    中央氣象署預估，台中市西區公益路（民權路以西）下週日至週二將可見懸日美景，夕陽逐日約較前1天早4分鐘運行到達街道，仰角亦較前1天稍高，也就是說下週日下午5點48分到6點8分、週一下午5點44分至6點4分、週二下午5點40分到6點可見懸日。

    據氣象署預報，下次懸日將於4月30日至5月2日在台北市忠孝東西路（新生高架以西）登場，預估時間為4月30日下午5點56分至6點16分、5月1日下午5點53分至6點13分、5月2日下午5點50分至6點10分。

    氣象署預報，下週日鋒面逐漸北移及東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，週日至週二東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，週日基隆北海岸也有局部短暫陣雨。

    氣象署表示，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘都適合觀賞懸日景象。夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

    氣象署提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

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