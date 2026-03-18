值班副站長無故早退、開車撞平交道和貨車！台鐵擬求償上百萬

台鐵新埔站蘇姓副站長駕駛休旅車違規闖越平交道，遭台鐵貨物列車撞擊，蘇男無事，但事後被追出竟是台鐵值班人員，得面臨公共危險罪調查，也得面臨求償。圖為台鐵新埔站。（資料照，取自苗縣府文化觀光局）

台鐵新埔站蘇姓值班副站長，在本月中值班還早退，期間還開車撞到平交道並撞擊一列貨運列車，造成台鐵車輛和設備損失。台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵公司中區營運處預計今天下午開考成會，完成行政程序後，一兩天之後公布結果，也預計求償。

本月11日，台鐵新埔站副站長蘇姓男子駕駛休旅車違規闖越平交道，遭台鐵貨物列車撞擊，蘇男無事，但事後被追出竟是台鐵值班人員，除了得面臨公共危險罪調查外，也得面臨台鐵求償。

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馮輝昇表示，今天下午中區營業處會開考成會，做出懲處決定，但仍需經過行政程序，大概過一到兩天會公布結果。由於被撞擊的貨運列車是台鐵新購買的R200新型柴電機車，加上平交道等毀損，粗估損失金額高達上百萬元。

至於是否加裝打卡機確實記錄上下班？馮輝昇表示，很多台鐵車站是古蹟，受文化資產保護法規的規定，沒法隨意安裝，短期的解決方案將透過監視器及桌上打卡機來確認人員執勤時間，也會加強查核與考核。

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