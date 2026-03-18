宜蘭新地標「永鎮濱海驛站」 網美朝聖搶拍龜山島美景

宜蘭新地標「永鎮濱海驛站」啟用，網美朝聖搶拍龜山島美景。（記者王峻祺攝）

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處），在宜蘭壯圍永鎮海濱公園打造「永鎮濱海驛站」，今天正式啟用，2層樓高建物採大面積玻璃環繞，無敵海景盡收眼底，還能欣賞龜山朝日，吸引網美搶拍。

「永鎮濱海驛站」有遠眺太平洋及欣賞「龜山朝日」的絕佳視角，並緊鄰台2線濱海公路及宜蘭濱海自行車道，東北角風管處斥資3800多萬元打造，有意讓這座新地標，成為東北角及宜蘭海岸遊憩廊帶上的重要節點。

請繼續往下閱讀...

東北角風管處長游麗玉說，「永鎮濱海驛站」往北串聯頭城老街、烏石港及外澳服務區，往南延伸至壯圍沙丘及傳藝園區，遊客可從自行車旅遊、濱海景觀欣賞到咖啡休憩，一次體驗宜蘭海岸的生活節奏與在地文化，實踐「體驗升級」的濱海旅遊模式。

她說，驛站由在地業者「等日初」海景咖啡廳進駐經營，英文名稱「Brand New Day」，寓意每一道曙光都是嶄新的開始，期盼旅人來到此地，能放慢步調、感受希望，為生活注入前行的動力。

「永鎮濱海驛站」主要提供垂直整合的一站式服務，1樓規劃遊客諮詢及自行車租賃服務，2樓為咖啡飲品與輕食空間，並打造全視野觀景平台，屋頂戶外空間可飽覽太平洋與龜山島的壯闊景致，兼具休憩、交流與觀景功能，試營運期間已吸引網紅朝聖，在網路掀起熱潮。

宜蘭「永鎮濱海驛站」由在地業者「等日初」海景咖啡廳進駐經營。（記者王峻祺攝）

宜蘭「永鎮濱海驛站」有遠眺太平洋及欣賞「龜山朝日」的絕佳視角。（記者王峻祺攝）

宜蘭「永鎮濱海驛站」啟用，吸引民眾搶拍。（記者王峻祺攝）

「永鎮濱海驛站」有遠眺太平洋及欣賞「龜山朝日」的絕佳視角，並緊鄰台2線濱海公路及宜蘭濱海自行車道，東北角風管處斥資3千8百多萬元打造。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法