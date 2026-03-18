卡牌店也搞性暗示？ 豐原店家清涼宣傳惹家長疑慮

豐原區該卡牌店女店員穿著青涼道歉，令家長無言。（擷取自該店網頁）

台中市豐原區一家寶可夢等卡牌店，利用穿著清涼的女性店員招徠顧客，有家長投訴指出，這家店還是有小朋友會去店裡玩牌，但店方卻透過性暗示與物化女性宣傳方式招攬客人，令家長憂心；網友則回應表示，「真的不太適合小朋友去，已經不是卡店是按摩店了」；該店目前打烊中，記者去電詢問都沒有人接；中市府表示，將進一步了解業者是否涉及違法。

家長向本報投訴指出，小孩常去卡牌店玩牌，但最近卡牌店家競爭激烈，豐原區一家卡牌店透過性暗示與物化女性宣傳方式招攬客人，質疑業者透過不入流的方式招攬玩家，「到底是卡店還是按摩店」？

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投訴的家長表示，只要是卡牌店，最大宗的卡牌玩家就屬寶可夢卡牌玩家，是一個親子遊玩的卡牌遊戲，家長會帶著小朋友一起到店裡玩寶可夢，小朋友也會追蹤店家社群粉專來關心自己當天比賽的活動照片，豐原該家卡牌店疑因北部有業者以正妹招攬客人，竟出招使用不入流的方式宣傳，卻不考慮店裡面仍有未成年孩童正在看著，原本友善的親子遊玩環境，成了腥羶色的宣傳場所，不禁為寶可夢廣大孩童族群堪憂，盼遏止這種惡性競爭。

該店女店員因活動取消，穿著清涼拍影片道歉，家長反映孩子還詢問「為什麽道歉一定要穿成那樣？還要跪在桌上」？ 網友回應：「露再多也就吸引豬哥玩家，還是說豬哥玩家從小培養？」；還有網友表示，「超級奇怪」，「真的不太適合小朋友去，已經不是卡店是按摩店了」。

家長至「靠北TCG（Trading Card Game）」po文，網友回應「真的不太適合小朋友去，已經不是卡店是按摩店了」。（擷取自網路）

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