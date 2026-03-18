在地學子勇闖頂尖大學 竹縣湖口高中繁星推薦錄取率71％

新竹縣立湖口高中共有32位學生成功摘星，整體錄取率71%。（湖口高中提供）

115學年度大學繁星推薦入學今天放榜，新竹縣立湖口高中共有32位學生成功摘星，整體錄取率71%，包括錄取台灣大學等頂尖學府；校方表示，上榜的學生多為在地就學的學子，透過減少通勤時間、專注校園學習，在穩定且優質的學習環境中累積實力，展現「在地培育、適性發展」的精神。

湖口高中錄取台大政治學系國際關係組的邱羽彗，學測國文科達頂標。她分享，國中時國文成績並不突出，但進入高中後透過專注聽課、主動提問及持續練習，逐步建立實力並突破自我，未來期望精進英語能力，朝外交與國際事務領域發展。

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校方表示，錄取台灣師範大學東亞學系的徐于絜，學測英文達頂標，自高一即建立每日複習的學習習慣，即使面對模擬考挫折仍持續精進，並已開始自學韓文，展現強烈的學習動機與國際視野。錄取成功大學心理學系的陳諠卉，長期維持清晨到校自習的習慣，並積極向師長請益，展現高度自律與堅持，未來期望投入心理與助人專業領域。

錄取政治大學傳播學院不分系的林汶妤，具備高度自主學習能力，善用AI工具進行作文修正與學習優化，有效提升表達能力，未來規劃跨域發展商學與法學專業。此外，錄取國立台北大學公共行政暨政策學系的徐睿謙，學測數學B、英文及社會科都達頂標，展現均衡且穩健的跨領域學習成果，未來志在公共事務與政策領域，期望為社會發展貢獻所學。

校長姜錢珠表示，此次繁星推薦成果亮眼，充分展現學校長期推動教學精進與適性輔導的成效。在教師用心陪伴與完善學習環境支持下，學生得以穩健成長、發揮潛能。未來學校將持續優化課程與升學輔導機制，結合AI與多元學習策略，協助更多學生透過多元入學管道進入理想大學，讓在地學子也能立足家鄉、放眼世界，邁向更寬廣的未來。

115學年度大學繁星推薦入學今天放榜，新竹縣立湖口高中多名在地就學的學子如願摘星圓夢！（湖口高中提供）

115學年度大學繁星推薦入學今天放榜，新竹縣立湖口高中多名在地就學的學子如願摘星圓夢！（湖口高中提供）

新竹縣立湖口高中共有32位學生成功摘星，整體錄取率71%。（湖口高中提供）

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