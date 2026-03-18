新北貢寮自來水管破裂搶修 影響1萬2000戶估下午4點復水

台二線貢寮區自來水管爆裂，台水公司和公路局連夜搶修中。（記者盧賢秀翻攝）

新北市貢寮區台2線86.5K+500處昨天（17日）下午發生1000毫米的自來水管線破裂，影響新北和基隆1萬2000多戶用水，經封路搶修，台灣自來水公司表示，預計今天下午4點前完成修復並恢復供水。

新北市貢寮區台2線發生管線破裂事故，雙向封車搶修，影響新北市瑞芳地區、基隆市中正、信義區約1萬2000戶供水。

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交通部公路局北區養護工程分局副分局長林嘉新負責成立前進指揮所，派遣副分局長、民防組長、交通組長率警力到場協處，基隆工務段也全力搶修，今天上午6時開放單線雙向通車，晚上8時全線通車。

基隆市長謝國樑今天上午前往台灣自來水公司第一區管理處，關心搶修進度與供水調度情形，並慰問第一線搶修人員的辛勞。

謝國樑表示，貢寮破裂幹管是基隆重要供水命脈之一，第一時間即請市府相關單位掌握狀況，並與台水公司保持密切聯繫。他指出，感謝台水公司在第一時間啟動緊急應變機制，連夜動員人力與機具投入搶修作業，展現高度專業與效率，也讓市府能及早因應可能的供水影響。

台水一區處處長陳素卿說，已調派人力與機具進場進行緊急搶修作業，並持續監控現場狀況，全力加速修復進度，預計今天下午4點前完成修復，恢復正常供水。

台二線貢寮區自來水管爆裂，台水公司和公路局連夜搶修中。（記者盧賢秀翻攝）

基隆市長謝國樑（中）今天前往自來水公司第一區管理處了解搶修進度。（基隆市政府提供）

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