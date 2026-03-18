為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北貢寮自來水管破裂搶修 影響1萬2000戶估下午4點復水

    2026/03/18 12:05 記者盧賢秀／基隆報導
    台二線貢寮區自來水管爆裂，台水公司和公路局連夜搶修中。（記者盧賢秀翻攝）

    台二線貢寮區自來水管爆裂，台水公司和公路局連夜搶修中。（記者盧賢秀翻攝）

    新北市貢寮區台2線86.5K+500處昨天（17日）下午發生1000毫米的自來水管線破裂，影響新北和基隆1萬2000多戶用水，經封路搶修，台灣自來水公司表示，預計今天下午4點前完成修復並恢復供水。

    新北市貢寮區台2線發生管線破裂事故，雙向封車搶修，影響新北市瑞芳地區、基隆市中正、信義區約1萬2000戶供水。

    交通部公路局北區養護工程分局副分局長林嘉新負責成立前進指揮所，派遣副分局長、民防組長、交通組長率警力到場協處，基隆工務段也全力搶修，今天上午6時開放單線雙向通車，晚上8時全線通車。

    基隆市長謝國樑今天上午前往台灣自來水公司第一區管理處，關心搶修進度與供水調度情形，並慰問第一線搶修人員的辛勞。

    謝國樑表示，貢寮破裂幹管是基隆重要供水命脈之一，第一時間即請市府相關單位掌握狀況，並與台水公司保持密切聯繫。他指出，感謝台水公司在第一時間啟動緊急應變機制，連夜動員人力與機具投入搶修作業，展現高度專業與效率，也讓市府能及早因應可能的供水影響。

    台水一區處處長陳素卿說，已調派人力與機具進場進行緊急搶修作業，並持續監控現場狀況，全力加速修復進度，預計今天下午4點前完成修復，恢復正常供水。

    台二線貢寮區自來水管爆裂，台水公司和公路局連夜搶修中。（記者盧賢秀翻攝）

    台二線貢寮區自來水管爆裂，台水公司和公路局連夜搶修中。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆市長謝國樑（中）今天前往自來水公司第一區管理處了解搶修進度。（基隆市政府提供）

    基隆市長謝國樑（中）今天前往自來水公司第一區管理處了解搶修進度。（基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播