竹縣六家高中3學子繁星錄取台大 在校成績13％也成功摘星

115學年度大學繁星推薦榜單今天揭曉，新竹縣立六家高中大豐收。（圖由六家高中提供）

大豐收！115學年度大學繁星推薦榜單今天揭曉，新竹縣立六家高中表示，今年共有70位學生挑戰繁星推薦，36生如願摘星錄取理想校系，更有3人成功錄取國立台灣大學，其中1位學生雖然在校成績為13%，但憑藉審慎評估、交叉比對各校系門檻，最終成功圓夢。

六家高中表示，這次繁星榜單星光熠熠，有23位學生順利進入國立大學，包含台大3名（農經、動科、地理）、清大1名（電機）、陽明交大2名（物治、土木）、成大2名（外語、土木）、政大1名（國貿）以及中國醫1名（藥學系）等頂尖大學。

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其中，以在校成績2%的優異表現錄取台大農業經濟學系的林涵鍹，高一便立下透過繁星推薦升學的目標，因此高三時即使面臨學校進度與學測複習的雙重壓力，但她3年來都戰戰兢兢的維持各科成績。

經過多方考量與探索，對動物領域充滿熱忱的陳柏瑄，以在校成績前6%及平穩的學測表現，順利錄取台大動物科學技術學系；她自我期許未來能在大學階段跨領域學習，培養多元能力，持續朝夢想邁進。

錄取台大地理環境資源學系的賴奕辰，在校成績為13%，但他憑藉審慎評估、交叉比對各校系門檻，最終成功圓夢。「不要害怕失敗，勇敢填寫心目中理想的校系！」賴奕辰說，即使高一成績不盡理想也無須氣餒，透過高二選組放大自身優勢，依然能讓排名穩步攀升。

此外，在學測中繳出優異成績的江秉謙、陳奐語及彭鈞琪3位學生，在繁星推薦中順利錄取當初設定的理想頂大校系（清大電機、成大外文、政大國貿）。

校長江月媚表示，今年能有3位學生能透過繁星推薦管道同時錄取最高學府台大，繳出亮眼榜單，歸功於高三導師與任課老師們3年的辛勤栽培。同時也特別感謝教務處、輔導處的用心規劃，以及家長們在背後的全力支持與陪伴。面對接下來的「個人申請」入學管道，學校已備妥一系列升學輔導資源，將持續辦理志願選填講座與模擬面試，全方位協助高三學子們順利進入心目中的理想殿堂。

新竹縣立六家高中今年共有36名學生透過繁星推薦進入理想校系，更有3人成功錄取國立台灣大學。（圖由六家高中提供）

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