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    首頁 > 生活

    桃機清晨大濃霧！3班機轉降高雄 逾500旅客受影響

    2026/03/18 12:10 記者劉信德／桃園機場報導
    桃園國際機場今（18）日清晨受濃霧影響，能見度大幅降低，導致航班起降受阻。（翻攝桃園機場即時影像）

    桃園國際機場今（18）日清晨受濃霧影響，能見度大幅降低，導致航班起降受阻。（翻攝桃園機場即時影像）

    桃園國際機場今（18）日清晨受濃霧影響，能見度大幅降低，導致航班起降受阻。統計顯示，共有3架航班、超過500名旅客因此轉降高雄國際機場加油，待天候好轉後再飛往桃園，後續均已順利抵達。

    中央氣象署上午發布濃霧特報指出，此波濃霧主要影響時間為18日上午，影響範圍包含桃園市及馬祖地區。桃園機場自凌晨3時25分至上午6時57分啟動低能見度作業程序，雖航機仍可透過導航設備起降，但部分航班因安全、油料考量選擇轉降。

    高雄國際航空站表示，轉降航班包括華航布里斯本飛桃園客機（CI54），機上載有300多名旅客；泰越捷航空曼谷飛桃園航班（VZ566），載有200多名旅客；以及華航洛杉磯飛桃園貨機（CI5117），未載旅客。3班機均在高雄加油後返回原定目的地。

    其中，華航自布里斯本飛往桃園的航班清晨曾在桃園外海盤旋多時，因濃霧未散最終轉降高雄，待天氣改善後於上午8時自高雄起飛，8時43分順利降落桃園機場。

    機場地勤人員也在社群軟體發文表示，從業近兩年，首次遇到如此嚴重的濃霧，影響航班無法進場。根據桃園機場即時影像，清晨4時至6時40分期間，濃霧完全籠罩機場，鏡頭僅能看到停機坪上的飛機。

    機場公司提醒，初春天氣變化快速，航班易受氣候影響，建議旅客出發前留意航空公司公告，掌握最新航班資訊。未來若有航班異動，機場也將依天候狀況即時發布相關訊息。

    桃園國際機場今（18）日清晨受濃霧影響，能見度大幅降低，導致航班起降受阻。（翻攝桃園機場即時影像）

    桃園國際機場今（18）日清晨受濃霧影響，能見度大幅降低，導致航班起降受阻。（翻攝桃園機場即時影像）

    桃園國際機場今（18）日清晨受濃霧影響，能見度大幅降低，導致航班起降受阻。（翻攝桃園機場即時影像）

    桃園國際機場今（18）日清晨受濃霧影響，能見度大幅降低，導致航班起降受阻。（翻攝桃園機場即時影像）

    華航班機轉降高雄機場。（翻攝flightradar24）

    華航班機轉降高雄機場。（翻攝flightradar24）

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