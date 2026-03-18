大林慈濟雲嘉e學院聯盟醫院合作會議 共創全方位醫療學習網絡

大林慈濟醫院邀集雲嘉地區多家醫療院所，透過跨院際合作，培育醫療人才。（圖由大林慈濟醫院提供）

為解決內、外、婦產、兒科及急診5大關鍵科別的醫事人力永續發展與人才培育，大林慈濟醫院日前舉辦「雲嘉e學院聯盟醫院合作會議」，雲嘉地區多家醫療院所共襄盛舉，盼跨院際合作，推動健康台灣深耕計畫打造全方位醫療學習網絡，整合共享各類教學資源，為培育醫療人才做出貢獻。

會議17日下午在大林慈濟醫院舉行，由大林慈濟醫院院長賴寧生率團隊出席，另有若瑟醫院、中國附醫北港分院、部立朴子醫院、嘉義榮民醫院、竹山秀傳醫院、聖馬爾定醫院、斗六慈濟醫院及嘉義慈濟診所等聯盟機構代表與會。

請繼續往下閱讀...

賴寧生說，大林慈濟醫院在教學領域已投注26年的心力並深具成果，此次會議的核心，便是將院內的OSCE（客觀結構式臨床技能測驗）、e-learning、標準化病人及各類教學資源，透過單一平台與聯盟醫院共享。

大林慈濟教學部主任李宜恭說，計畫期盼結合雲嘉地區各家醫院的力量，共同打造「學習雲、歷程雲與師培雲」三雲互聯，建立優質且以能力為導向的學習環境。

教學部行政主任陳弘美與資訊人員分享健康台灣深耕計畫範疇二內容，介紹雲嘉e學院平台中央是由CBME（全方位能力導向醫療學習網絡）網絡樞紐驅動，向外延展負責教材策展的「學習雲」、專注能力評估與國際接軌的「歷程雲」，以及提升教學技能的「師培雲」。

此次計畫除了整合數位平台，更同步建置區域模擬訓練中心，2025年起分2階段推動，今年將全面優化系統並開展5大科醫學教育的跨院支持制度。

李宜恭說，大林慈濟醫院在數位學習歷程與雲端課程開發上擁有超過20年的豐富經驗，期望能扮演好協調者的角色，將這些遠距與雲端教學經驗無私分享。

與會醫院代表參觀臨床能力教學中心。（圖由大林慈濟醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法