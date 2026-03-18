戶外負壓吸菸室恐「各行其是」 衛福部：月底開會討論

台北市擬效法日本設置「戶外負壓吸菸室」。（資料照）

台北市擬效法日本設置「戶外負壓吸菸室」，引發法規適用與管理標準爭議。衛福部長石崇良今（18日）在立法院表示，依現行「菸害防制法」，地方政府可先公告禁菸場所，再劃設吸菸區，「於法可行」，至於是否訂定統一設置指引，將由國健署邀集專家研議，預計本月底前召開會議。

立委陳菁徽質詢時指出，目前法規對「室內吸菸室」有明確標準，包括負壓、換氣與排煙距離等皆有規範，但戶外僅以「吸菸區」概念管理，僅要求設置標示與面積限制，缺乏一致設計原則，若各縣市未來跟進設置類似設施，恐出現形式不一、管理鬆散的情況。

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陳菁徽進一步質疑，「戶外負壓吸菸室」究竟適用哪一套規範？中央是否應提出明確指引，以避免制度混亂。她指出，「菸害防制法」第18條主要規範室內禁菸及吸菸室設置，第19條則針對戶外禁菸場所與指定吸菸區，「第18條規範很細，第19條卻很模糊」，若缺乏統一標準，恐讓地方各行其是。

對此，石崇良回應，立法時即有意區分室內與戶外空間，室內因空間封閉、風險較高，因此設有較嚴格規範，戶外型態多元，則採較原則性的「吸菸區」管理，但仍須依「菸害防制法」第22、23條進行相關管制。他表示，戶外吸菸區「可以比照」室內吸菸室的相關標準設置，但並非強制。

至於是否訂定全國一致指引，石崇良說，將先觀察各縣市情形，國健署也會邀集專家討論，預計本月底前召開會議研議方向。

陳菁徽也提到，台灣歷經修法與菸捐調漲後，整體吸菸率雖下降，但近年已趨停滯，甚至女性吸菸率出現上升，質疑政府是否掌握原因，此外兒少吸菸問題更值得關注，實務觀察與官方數據存在落差，尤其電子菸在校園與網路間流通普遍，「網路購買太容易，甚至包裝後根本看不出來是菸」。

對此，國健署署長沈靜芬表示，根據監測與抽樣調查，國高中學生的電子菸、加熱菸與紙菸使用率整體呈下降趨勢，「約從3.7%降到3.5%」。不過陳菁徽質疑問卷調查可能低估實況，認為應納入師長觀察進行交叉比對；沈靜芬則回應，會將相關建議納入參考。

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