一票人不知道！她曝台北捷運「1隱藏服務」超貼心還免費

台北捷運自去年7月起，在捷運系統各車站詢問處，均供免費索取生理用品，以備女性乘客不時之需。（圖擷取自「台北捷運公司」官網）

台北捷運除了提供大眾通勤，站內還會提供一些期間限定或內行人才知道的隱藏服務。有女網友分享，自己近期去北捷廁所解決生理需求，未料發現月經報到，但身上恰好未帶任何生理用品，於是趕緊向站務員求助，結果意外得知北捷竟有提供女性免費索取生理用品應急的貼心服務，消息一出，立即掀起熱議。

據悉，一名女網友15日下午在社群平台Threads發文表示，她在捷運站上廁所時，發現自己月經突然來了，然而她未帶生理用品外出，於是趕緊用手機查了附近的超商和藥妝店位置，但都得走上一段路，由於擔心移動過程出現衣褲染血等尷尬情況，因此她決定去詢問女站務員能否借她衛生棉等生理用品，結果意外知曉北捷的一項貼心服務。

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原PO回憶，女站務員聽完她的請求，立即回覆她詢問處有準備女性生理用品，任何有需要的民眾，都可以免費索取。事後原PO上網查詢，才得知其實目前在北捷多個捷運站，其實都有提供這項服務，決定在社群媒體公開分享這項資訊，希望讓更多女性知道這件事，「萬一遇到月經突然來的緊急狀況時，捷運站詢問處是可以求救的！」

貼文曝光後，迅速引發熱烈討論，不少網友紛紛稱讚這確實是一項非常貼心的「神服務」，「用血淚換來的分享，感恩」、「有些捷運站廁所也有賣衛生棉」、「原來有這種服務！大家都需要知道」。另有人指出，「現在幾乎每個捷運站都可以索取，很方便」；還有網友補充，曾在新北市圖書館看到告示牌，館方也有提供相同服務。

根據台北捷運公司在去年7月在官網發布的公告，為更貼近女性旅客需求，捷運系統各車站詢問處，均提供免費索取生理用品，如有臨時需要，可就近向車站人員索取。另捷運車站廁所附近，均設置衛生棉販賣機，投幣10元可購買2片，供旅客購買使用。台北捷運持續加強各項措施與服務，打造體貼女性旅客的友善環境。

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