新北客家文化園區升級2.0 客家意象共融公園5、6月動工

新北市客家文化園區將啟動2.0升級計畫，在綠地打造共融式公園。（圖由新北市客家局提供）

新北市三峽區客家文化園區今年將啟動2.0升級計畫，優先改善戶外景觀、停車與步行系統，在綠地打造共融式遊戲場，以客家擂茶為概念，設置兒童遊具和裝置藝術，並優化既有館舍的建築空間、修繕設備，營造各年齡層都能親近的生活場域，預計5、6月動工。

新北市客家局長劉冠吟今天在市政會議報告指出，新北市客家文化園區將透過「都會客家上位計畫」進行系統性盤點，結合台3線客庄與都會區的地理優勢，升級為「客家產業交流中心」，成為產業、文化與創生能量的核心，並串聯新北市立美術館、鶯歌陶瓷博物館及三峽、鶯歌老街，形塑「一溪、二街、三館」的三鶯黃金三角文化軸線，展現都會客家的經濟與文化能量。

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劉冠吟表示，新北市客家文化園區總計占地4.4公頃，1期僅開發1公頃，尚有逾3公頃土地可利用，今年將投入約1300萬元，推動園區2.0升級，以「穿透」與「文化共享」為設計理念，改善既有空間較封閉的限制，建築物重新規劃立面設計，打造通透的1樓空間，2樓展覽廳改善動線，修繕冷氣等設備，並打開建物後方大片草坪，透過室內展區與戶外遊憩場域的流動性串聯，營造開放式的文化體驗環境。

她說，綠地目前種植落羽松和櫻花，將闢建共融性公園，以客家擂茶文化為意象，設置2.5層樓高的溜滑梯、攀爬架，以及仿醬缸形狀的溜索，並規劃客家米食地景區，打造大型裝置藝術，搭配景觀工程，吸引親子家庭前來，希望透過遊戲式的沉浸體驗，帶領孩童認識客家文化。另最具指標性的客家圓樓，將轉型為客家特色產業銷售據點。

新北市副市長劉和然表示，新北市有67.2萬名客籍人口，分布在各地，多數社團成員年紀偏長，為了傳承客家文化，市府推動「新北哈客館」計畫，目前已完成7館，隨著板橋中山館和三重館啟用，年底前再完成土城館、鶯歌館，總數達11館，串聯都會客家文化網絡。

新北市客家文化園區將打造共融式公園，以客家文化為主題設置兒童遊具。（圖由新北市客家局提供）

新北市客家文化園區還有大片綠地尚未開發，今年將啟動2.0升級計畫。（圖由新北市客家局提供）

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