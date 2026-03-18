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    首頁 > 生活

    去年北市水污染案件裁處金額總計達100萬 營造工程污染佔9成

    2026/03/18 11:45 記者蔡愷恆／台北報導
    用示蹤劑確認工地廢水來源。（台北市環保局提供）

    用示蹤劑確認工地廢水來源。（台北市環保局提供）

    台北市環保局今（18）表示，去年台北市共查獲19件水污染案件，裁處金額共計103萬2450元，其中以營建工程污染17件為最多，占比約89%，主要為泥漿排入河川的污染行為。環保局提醒，視違規情況可能依廢棄物清理法最高處6000元罰鍰，或是水污染防治法最高處300萬元罰鍰。

    環保局指出，營建工程廢水主要因進行地下開挖、基樁施作、灌漿、油漆等施工過程所產生，廢水如未經過沉砂池等防治設施，或防治設施處理效能不足，導致泥沙來不及沉澱，廢水即由放流口流至工區外。

    環保局說明，如造成側溝淤積，會依廢棄物清理法處1200至6000元罰鍰。如污染物排入河川等自然水體，則依違反水污染防治法第30條規定，處3萬至300萬元罰鍰。另如有累犯，或夜間、假日、雨天偷排情形，則會加重處分。

    環保局表示，會定期辦理營建工地環保法規暨政策宣導說明會，呼籲業者應發揮事業社會責任，自主落實執行污染防治措施，減少開發過程對環境的負面影響。

    環保局也請民眾攜手共同監督與守護生活環境，如發現河川、側溝有疑似水污染事件時，可即時撥打1999台北市民當家熱線進行污染地點通報，稽查人員將儘速前往現場查緝取締。

    營建工地排放泥漿水至雨水側溝。（台北市環保局提供）

    營建工地排放泥漿水至雨水側溝。（台北市環保局提供）

    稽查員利用示蹤劑（藍色食用色素）追蹤確認水污染來源。（台北市環保局提供）

    稽查員利用示蹤劑（藍色食用色素）追蹤確認水污染來源。（台北市環保局提供）

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