中東戰事波及 麗星郵輪加收燃油附加費

中東戰事油價上漲，麗星郵輪3月20日起加收燃油附加費。（資料照，記者盧賢秀攝）

中東戰事油價上漲，國際郵輪業者也漲價了！麗星郵輪「探索星號」已通知旅客，自3月20日起預訂的旅客每人每晚將徵收燃油附加費600元。不過業者表示，燃油附加費是暫時性的措施，如果油價回落，也會相應地調整或取消。

探索星號通知旅客的通知單指出，近期中東地區的政治發展，燃油價格大幅上漲。因此燃油及成本已上升，對營運成本造成影響。3月20日或之後新預訂的旅客將徵收燃油附加費，（2歲及以上）每晚新台幣 600的燃油附加費。這項費用總額將自動計入旅客的船上帳戶，在下船前完成結算支付，且根據各郵輪及航線的營運需求而定，不同船隊之間可能有所不同。

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旅客說太突然了，6天一個人就要多付3600元，是不小的一筆費用。

麗星郵輪需副總裁徐牧柔指出，近期因國際局勢的影響，所以燃油的價格確實是明顯上升，這一次的燃油附加費屬於暫時性的措施，也會因為能源市場的變化持續檢視，未來如果油價回落，也會相應地調整或取消。

公司選擇以公開透明的方式向旅客說明費用的結構，在維持既有的餐飲、娛樂的服務品質，做適當的市場調整，讓旅客在規劃旅遊的時候能安心，也期待國際局勢可以盡快穩定，讓旅遊市場回到更健康的發展。

麗星也同步推出暑假優惠航程，包括12歲以下兒童免船票及指定航次郵輪消費金等優惠方案，希望在市場變動下，也持續透過產品與優惠設計，降低旅客的整體負擔。

麗星郵輪通知旅客，因油價飆漲，3月20日起加收燃油附加費。（讀者提供）

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