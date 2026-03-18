為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中東戰事波及 麗星郵輪加收燃油附加費

    2026/03/18 11:34 記者盧賢秀／基隆報導
    中東戰事油價上漲，麗星郵輪3月20日起加收燃油附加費。（資料照，記者盧賢秀攝）

    中東戰事油價上漲，麗星郵輪3月20日起加收燃油附加費。（資料照，記者盧賢秀攝）

    中東戰事油價上漲，國際郵輪業者也漲價了！麗星郵輪「探索星號」已通知旅客，自3月20日起預訂的旅客每人每晚將徵收燃油附加費600元。不過業者表示，燃油附加費是暫時性的措施，如果油價回落，也會相應地調整或取消。

    探索星號通知旅客的通知單指出，近期中東地區的政治發展，燃油價格大幅上漲。因此燃油及成本已上升，對營運成本造成影響。3月20日或之後新預訂的旅客將徵收燃油附加費，（2歲及以上）每晚新台幣 600的燃油附加費。這項費用總額將自動計入旅客的船上帳戶，在下船前完成結算支付，且根據各郵輪及航線的營運需求而定，不同船隊之間可能有所不同。

    旅客說太突然了，6天一個人就要多付3600元，是不小的一筆費用。

    麗星郵輪需副總裁徐牧柔指出，近期因國際局勢的影響，所以燃油的價格確實是明顯上升，這一次的燃油附加費屬於暫時性的措施，也會因為能源市場的變化持續檢視，未來如果油價回落，也會相應地調整或取消。

    公司選擇以公開透明的方式向旅客說明費用的結構，在維持既有的餐飲、娛樂的服務品質，做適當的市場調整，讓旅客在規劃旅遊的時候能安心，也期待國際局勢可以盡快穩定，讓旅遊市場回到更健康的發展。

    麗星也同步推出暑假優惠航程，包括12歲以下兒童免船票及指定航次郵輪消費金等優惠方案，希望在市場變動下，也持續透過產品與優惠設計，降低旅客的整體負擔。

    麗星郵輪通知旅客，因油價飆漲，3月20日起加收燃油附加費。（讀者提供）

    麗星郵輪通知旅客，因油價飆漲，3月20日起加收燃油附加費。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播