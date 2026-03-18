跨校、跨領域 台南學子多元培育創新與探究力

南市115年度區域性多元資優教育方案圖卡。（圖由南市教育局提供）

為深化資優教育發展，台南市推動「區域性多元資優教育方案」，整合各校師資專長與課程特色，規劃跨校、跨領域合作課程，讓不同學校的學生都有機會接觸多元學習內容。

在科技與創新應用方面，新東國中推出「科學研究暨創意機器人」及「海好有你：SDGs與海洋守護」課程，結合科學研究、機器人實作與永續議題，引導學生關心海洋環境與全球責任。新營國小則規劃「新營未來STEAM系列課程－機關王」、「愛麗絲的桌上冒險」等，從機關設計到人工智慧應用，帶領學生建立STEAM（跨學科）學習能力。

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蓮潭國中小「從科技到實境的機關世界」，透過科技整合與情境體驗，讓學生在動手做中學習；成功國小則推動「我與AI共編的視角－永續世界的短影音創作」，結合AI與影像創作，培養學生的數位素養與永續思考能力。

在人文與美感教育方面，永福國小推出「星空探秘」與「府城走讀」，帶領學生探索天文知識並認識在地文化；麻豆國小以「詩意蝶舞，木上創藝」結合詩文創作與木工藝術，展現跨域美感課程；鹽水國小則透過「追光探秘 藍紫晒圖趣」，結合光影實驗與藍晒圖創作，培養學生觀察力與藝術表達能力。

崇明國小有「Lead the World！未來領袖啟航營」，透過任務挑戰與團隊合作，培養學生公共參與意識、溝通能力與解決問題的能力。

資優教育中心召集人林妘蓁表示，區域性方案特別重視學生高層次思考與探究能力，透過真實議題與跨域課程設計，讓學生在解決問題的過程中發揮創意，同時也促進各校之間的交流與資源共享。

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