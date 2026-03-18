大學繁星推薦放榜 新社高中錄取率近8成5

大學繁星推薦放榜！新社高中整體錄取率近8成5，上榜人數達48人，國立大學錄取率42%。（新社高中提供）

大學繁星推薦今天放榜，台中市立新社高中表現優異，整體錄取率近8成5，上榜人數達48人，國立大學錄取率42%。學生用3年的自律與韌性證明「起點或許不同，但在新社高中的栽培下，每個學生都能開出屬於自己亮眼的成績」。

陳品心3年前以會考4A成績入學新社高中，繁星推薦錄取國立台灣師範大學教育心理與輔導學系，3年來，她展現極強的自主學習特質，始終保持校排前 1% 的頂尖水準，透過網路資源與反覆鑽研加強數學，未來更計畫透過「台聯大系統」拓展跨域視野，成為具備多元觀點的教育人才。

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陳品秀則是從新社高中的國中部直升高中部，以節省通勤時間維持優質的生活與學習節奏，3年來在課業上也都維持校排1%，更錄取國立中山大學國際經營管理全英學士學位學程，值得一提的是，陳品秀善用校內各項獎勵資源，3年來累積領取了9萬元獎學金，這筆「人生第一桶金」將成為她未來接軌大學的最佳後援。

錄取國立中央大學財務金融學系的張喬安，是新社高中「適性發展」的最佳典範。她從入學時的5B成績出發，憑藉山城子弟的堅毅與努力，將校排名提升至前2%。面對高二、高三期間家庭經濟困境，她未曾退縮，在導師劉怡青的陪伴與獎助學金支持下，將壓力轉化為前進的動力，最終成功錄取理想校系。

新社高中校長林怡君表示，新社高中始終推廣「適性揚才」，鼓勵孩子不必遠赴市區，留在山城反而能擁有更穩定的環境與繁星優勢；教務主任李盈蓁說，許多上榜國立大學的孩子，入學時並非最亮眼，但在新社3年，都學會了如何在穩定的節奏中實踐夢想。

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