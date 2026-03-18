台北願景館從急重症資訊整合到AI問診 強化智慧醫療

北市聯醫推出其中「AI智慧糖腎門診」，該系統以AI為核心,整合智慧無人診間、臨床決策輔助與居家營養管理。（記者孫唯容攝）

2026智慧城市展即日起至3月20日於南港展覽館2館舉行。台北市政府設置「台北市政府願景館」，以「AI IS IN TAIPEI」為核心理念，規劃「市民服務」、「城市安全」及「市政治理」三大展區，展現人工智慧導入市政場域的實踐成效。其中消防局「院前院後急重症整合資訊平台系統」與台北自來水事業處推動智慧水網，雙雙獲得創新應用獎。

消防局從去年起正式啟用「院前院後急重症整合資訊平台系統」，建構院前院後即時資訊共享機制，系統導入人工智慧輔助判讀十二導程心電圖，並透過可連線之生理監視設備，將患者的數據即時回傳數據至醫院端儀表板，提升預警與臨床決策效率。此外，該系統也導入TFDA（衛福部食藥署）認證的 AI 判讀心電圖系統，心肌梗塞辨識率更穩定提升至74％以上。

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面對全球極端氣候帶來的挑戰，台北自來水事業處推動智慧水網建設，導入數位孿生技術建立管網水理模型，透過在城市管網佈建的大量感測器，將即時水理數據回傳至虛擬模型，進行供水系統之模擬、預測與風險評估，透過視覺化平台即時掌握供水運作情形與異常狀況，強化營運管理與風險控管能力，確保供水安全，打造具韌性的智慧供水體系。

此外，北市聯醫推出其中「AI智慧糖腎門診」，該系統以AI為核心，整合智慧無人診間、臨床決策輔助與居家營養管理。病患可透過AI語音進行初步問診，系統隨即整合檢驗與用藥資訊，透過雙模型AI，輔助醫師判斷與生成個人化健康建議，提供病患從醫院到居家的連續性智慧照護。

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