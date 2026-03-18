高雄家長不滿小孩籃球場被欺負 瘋狂飆罵挨告了

高雄某國小籃球場，近日發生家長疑不滿小孩被高年級生欺負，怒飆2名高年級生，並被其掐脖子、拉衣領等不當對待。（民眾提供）

高雄市三民區某國小6年級家長在「爆料公社」發文，指小孩12日放學後，在學校籃球場遭另名3年級生的陳姓家長掐脖子、拉衣領及言語辱罵，該名陳姓家長疑似不滿小孩在籃球場被2名6年級學長欺負，當場情緒失控，遭6年級家長提告傷害及公然侮辱罪。

6年級學生家長在網路控訴，指小孩在學校被3年級學生的陳姓父親在學校籃球場霸凌，包括掐脖子、拉衣領及言語辱罵，當下有人見狀報警，家長也帶孩子到警局備案和醫院驗傷，原本3方家長隔天到學校調解，但對方15日又透過校方轉達說不願意賠償和解，另家長要求該名陳姓家長不要再進學校，但後續仍被發現出現在學校籃球場，嚇得小孩因驚恐、焦慮而不敢上學。

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據控訴家長發出的影片可得知，該名陳姓家長對著2名6年級生怒吼為何向他小孩要求單挑，6年級生回說是打比賽、打籃球，家長又罵6年級生丟他小孩的球，不斷飆罵指「你們欺負他，我也欺負你們2個」。

校方表示，2名6年級和1名3年級學生放學後都會在籃球場打球，當下有發生衝突，3年級生家長到球場接孩子時，孩子告知被欺負，爸爸因此情緒不滿而大聲咆哮，當時2名6年級生坐在遊樂器材上休息，被拉衣領揪起而受驚嚇。學校已依規定做校安及兒少保護通報，啟動關懷輔導機制，雙方家長也已前往警局備案，並至醫院進行驗傷，仍會盡力促成3方家長和解。

轄區警方表示，民眾12日下午5點多報案與他人發生糾紛，提出傷害及公然侮辱告訴，警方依規定受理，後續通知陳男（35歲）到案說明，全案依傷害及公然侮辱罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄市教育局說明，學校已於3月13日中午邀集3方家長進行溝通與協調，針對事件後續處理持續進行中，教育局亦責請學校全力協助妥處，維護學生權益。學校輔導室已啟動關懷輔導機制，安排晤談與心理支持。目前2位高年級學生暫時請假，輔導人員將持續關懷與追蹤其身心狀況。

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