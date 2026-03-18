從黑貓結緣到婚紗入鏡 新人用愛推動動物認養

新郎湯先生希望在人生最重要的時刻，以行動支持動物保護理念。（動保處提供）

動保人士將人生大事與公益結合。長期投入流浪動物救援的湯弘至，與妻子日前選在新北市中和動物之家拍攝婚紗照，以行動支持動物保護理念，盼喚起社會關注收容動物，鼓勵民眾走進動物之家、參與認養，為毛孩找到溫暖的家。

湯弘至長期執行TNVR與救援任務，手臂上仍留有浪貓抓傷痕跡。他表示，這些傷痕是守護生命的「勳章」，唯有全民參與結紮，才能從源頭改善流浪動物問題。兩人相識13年，因各自領養黑貓結緣，最終步入婚姻，拍攝當天也與園內犬貓自然互動，分享喜悅。

請繼續往下閱讀...

湯弘至指出，新北市多處動物之家環境清幽，中和動物之家今年完成翻修，收容空間與環境品質提升，有助提升動物福祉與認養機會，也適合親子參觀，從中學習生命教育。

新北市動保處表示，感謝新人以行動支持動保理念，相關拍攝或公益合作可事先申請，在不影響動物福祉前提下推動宣導。另已推出「AI寵物認養媒合系統」，透過分析犬隻性格與認養人生活型態，提供媒合建議與完整資訊，協助收容動物找到適合的家庭，邀請民眾共同參與認養。

新郎湯先生希望在人生最重要的時刻，以行動支持動物保護理念。（動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法