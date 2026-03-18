台東縣辦理災難醫療救護初階訓練

災難醫療體系介紹及災害應變指揮架構課程。（衛生局提供）

台東縣衛生局於3月16日至17日辦理「災難醫療救護初階教育訓練」，邀集縣內各衛生所及相關醫療人員共同參與，透過課程講授、技能操作及桌上模擬演練，強化第一線人員在災害情境下的醫療處置與協同作業能力。

衛生局長孫國平除表示，受到近年極端氣候及各類突發事件頻繁發生，災害應變能力已成為公共衛生體系的重要課題，回顧去年花蓮光復地區的災害應變經驗，讓各界更加深刻體認到基層醫療體系在災害現場的重要角色，尤其衛生所人員往往是最早接觸受災民眾的第一線醫療力量，因此平時的訓練與整備格外關鍵。

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孫國平局長指出，為全面提升臺東縣災難醫療應變量能，今年已責成各衛生所務必安排同仁參與相關災難醫療訓練，希望透過系統化課程與實作演練，讓第一線同仁熟悉災害醫療指揮系統（ICS）、檢傷分類、止血急救及醫療站運作等重要技能，在災害發生時能迅速動員、有效分工，確保醫療救護工作順利運作。

衛生局表示，本次訓練除安排災難醫療體系介紹及災害應變指揮架構課程外，亦透過分組技能訓練與桌上模擬演習，讓參訓人員實際演練醫療站設置、檢傷分類與傷患後送流程，提升團隊合作與臨場應變能力。未來也將持續推動相關教育訓練，逐步建立臺東縣更具韌性的災難醫療體系，守護縣民生命安全與健康。

透過分組技能訓練與桌上模擬演習。（衛生局提供）

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