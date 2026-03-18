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    首頁 > 生活

    清明掃墓火災風險升高 北市導入無人機巡查監測「三位一體」

    2026/03/18 10:57 記者董冠怡／台北報導
    清明期間民眾掃墓祭祖活動頻繁，墓區火災風險隨之升高。（資料照）

    清明期間民眾掃墓祭祖活動頻繁，墓區火災風險隨之升高。（資料照）

    清明掃墓祭祖活動頻繁，墓區火災風險隨之升高，台北市消防局表示，今年持續推動掃墓不使用火源、紙錢集中焚燒等減災措施，另導入無人機高空巡查和熱源監測機制，結合地面巡邏警戒，以利盡早發現並即時應變。民眾也可下載「台北市行動防災」及「急救先鋒」兩款APP，提升自主防護能力。

    消防局指出，清明期間規劃運用無人機執行高空巡視，透過任務航線預設擴大巡查範圍，以及運用多段變焦鏡頭與熱顯像技術，即時辨識異常熱源和煙霧狀況，迅速掌握火點位置、火勢規模與可能延燒方向，大幅縮短搜尋時間，提升現場處置效率。

    消防局說明，也會整合觀光傳播局、環境保護局、市警局、殯葬管理處及工務局大地工程處的資源，提前清理墓區雜草與可燃物，強化巡邏警戒與宣導作為，科技監測、地面巡守與環境管理「三位一體」，強化防災安全量能。

    同時提醒民眾，掃墓盡可能以清除雜草妥善裝袋處理，取代使用火源，善加利用集中代燒紙錢服務，或以功代金、以米代金等方式替代，減少可燃物堆積，降低火災發生風險。消防局指出，若因焚燒金紙、雜草等不慎引發火災，造成空污或傷亡，將依法取締裁罰。

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