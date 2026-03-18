竹北兒童節3部曲登場！ 首波送籃球、匹克球拍組

搭上今年的運動熱潮，竹北市公所依據不同年齡層的發育需求，挑選設計感籃球和匹克球拍組作為兒童節禮物。（圖由竹北市公所提供）

猜猜今年竹北市的兒童節禮物是什麼？

竹北市公所表示，2026年開春各類國際運動賽事頻傳捷報，從舉國關注的WBC世界棒球經典賽，到亞足聯女子亞洲盃、米蘭冬奧、雅加達亞洲青年擊劍錦標賽及全英羽球公開賽等，中華健兒都有傑出表現，展現了今年是台灣運動能量爆發的1年。因此，孩童心中的「朝方叔叔」特別搭上這股運動熱潮，依據不同年齡層的發育需求，挑選具紀念價值的運動組合。

市長鄭朝方說，針對國小中高年級學童，公所準備了目前很夯的「匹克球（Pickleball）」拍組。考量初學者體力，特別將市面常見、手感較沉的木頭球拍，改採輕量化且回彈佳的高規格「玻璃纖維」材質，讓孩子揮拍毫不費力。禮物也兼具精品般的設計質感，希望讓孩子擁有一份專屬竹北的城市榮譽。

請繼續往下閱讀...

分齡好禮總計將發出近3萬份，包含送給幼兒園學童的天藍色3號籃球，以清爽色調啟蒙肢體協調；國小一至二年級則配發帥氣的黑色5號籃球，搭配金色圖騰展現自信；國小三至六年級的輕量玻璃纖維匹克球拍組，還貼心附贈深綠色質感收納提袋，方便孩子外出攜帶，隨時啟動運動模式。

「美學讓心靈長肌肉，運動則讓身體長肌肉。」鄭朝方說，無論是過去的音樂美學（送畫筆、跳繩、拇指琴與直笛）還是今年的運動風氣，他鼓勵孩子透過這些禮物探索興趣，引導孩子培養帶得走的第二專長。

鄭朝方並透露，這份禮物是他對孩子「默默的約定」，兒童節第2份大禮即將來臨，「星空匹克球場與網球場」及「Q版星際親子籃球場Plus」將於近期陸續完工啟用，打造竹北成為孩子最棒的運動樂園；而第3部曲將有兒童藝術節壓軸登場，敬請市民一起從3月光節走進4月友善兒童城市的幸福生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法