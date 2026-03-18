北市找30年以上老屋新用 增屋主自營活化提案

台北市中正區1處老屋，透過老屋新用計劃改造成新面貌。（圖由台北市更新處提供）

台北市都市更新處今年辦理「老屋新用計畫2.0」，即日起至4月30日止進行提案徵件，公開徵求屋齡30年以上且具活化意願的老屋空間，邀請屋主及對老屋經營有興趣的團隊共同參與，透過適度修繕與再利用，注入新的公共價值。今年也在媒合經營的基礎上，新增屋主自營活化類，徵求自有老屋的所有權人或合法使用人，自行提出修繕及再利用構想，透過計畫資源協助實踐老屋活化。

更新處表示，台北市是高度發展且老屋比例較高的城市，許多老舊建築在等待更新的過程中，仍具備再利用的潛力。在等待重建更新前，透過適度修繕與活化利用，不僅能改善建築安全與環境品質，也能為街區帶來新的公共活動與交流機會。「老屋新用計畫」就是希望在都市更新前的過渡期間，協助屋主降低管理與維護負擔，並透過活化利用讓閒置空間重新被看見。

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更新處今年度為擴大民間參與，除了延續兩階段方式推動的「媒合經營類」，徵集具活化潛力的閒置老屋，由專業輔導團隊協助老屋體質診斷，掌握建築基本狀況後，再媒合合適的經營團隊進駐，透過空間修繕與創意經營，引入公共服務與社區交流外，再增加「自營活化類」，徵求自有老屋的所有權人或合法使用人，自行提出修繕及再利用構想，透過計畫資源協助實踐老屋活化。

更新處說明，入選團隊依提案類型每案最高可獲得100萬元空間改造經費，並可獲得修繕規劃與空間經營等面向的專業輔導資源，陪伴提案團隊逐步完成老屋修繕與再利用。若市民擁有屋齡30年以上閒置或低度使用的老屋，都可以加入老屋新用計畫。透過政府資源與專業輔導的協助，不僅可降低老屋維護與管理負擔，也能讓閒置空間重新被打開，展現老屋活化的多元公共價值，並成為串聯在地社群、引動都市再生的重要節點。徵件期間將規劃5場說明會暨專題分享活動，協助有意提案者了解計畫內容與申請方式。

台北市大安區中央通訊社龍泉宿舍群透過老屋新用計劃，展現全新面貌。（圖由台北市更新處提供）

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