繁星創新紀錄 竹崎高中2生錄取陽明交大中醫與台大法律

竹崎高中繁星推薦與特殊選才放榜，成績亮眼。（竹崎高中提供）

今年大學繁星推薦與特殊選才陸續放榜，嘉義縣立竹崎高中傳來捷報，考生黃玉茹與張耀云分別錄取陽明交通大學中醫系、台灣大學法律系，打破創校20年的校史紀錄。

校長蘇淵源表示，今年繁星推薦與特殊選才共58名學生錄取國立頂尖大學，繁星推薦錄取率達9成1，特殊選才錄取率近1成；今年不僅首度有學生錄取陽明交通大學中醫系以及台大法律系，更達成連續15年錄取台大的紀錄。

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竹崎高中表示，錄取陽明交通大學中醫系的黃玉茹、台大法律系的張耀云，今年學測國文科獲滿級分，2人是國中部直升學生，國、高中時期的導師及國文老師都是許家蓁與張秀雲，打下深厚文學與思辯根基。

許家蓁說，黃玉茹、張耀云在國中就奠定紮實學識基礎與品格，黃玉茹當時擔任班長，學習積極、成績優異，還有樂於助人的良善特質，深受師長與同學喜愛；張耀云個性沉穩認真，就讀國中時很勤學自律，上課專心，語文類科表現亮眼。

張秀雲觀察，黃玉茹是國中部數理資優生直升高中，參加「阿里山社團」歷練人文素養，培養熱心助人特質，為了進軍中醫領域，每週練習3篇作文，最後在國文、自然科都拿滿級分。

黃玉茹說，謝謝張秀雲老師作文指導、衝刺班吳文豪老師陪伴，期待未來學成後回饋鄉里；張耀云是農家子弟，他高中三年刻苦勤學，放學後還開視訊指導同學，無私與共好精神令人佩服，他立志用法律保障人民，如願錄取台大法律。

竹崎高中說，學校致力適性揚材，包含國中部體育班田徑選手林承翰，學測國、數A、自然穩守頂標，錄取成功大學建築系；國中部體育班桌球隊選手，透過特殊選才錄取成功大學歷史系，她運用國樂班國際交流經驗，豐富備審資料，甚至自己開發歷史筆記販售，立志成為有趣的歷史老師；本屆聽奧羽球國家代表隊國手蕭安宇，與校友江巧羽奪下聽奧銅牌，錄取清華大學清華學院學士班，入選總統教育獎實地訪視。

聽奧國手蕭安宇（右二）錄取清華大學清華學院學士班。（竹崎高中提供）

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