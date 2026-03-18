南投送藥到府服務系統，獲智慧城市創新應用獎，由副總統蕭美琴（左5）頒獎表揚。（圖由南投縣政府提供）

2026智慧城市暨淨零城市展，17日起在台北南港展覽館開展，南投縣政府以「數位轉型」與「永續發展」雙核心主軸打造「南投智慧城市館」參展，其中全國首創的「送藥到府服務系統」更獲得智慧城市創新應用獎-智慧醫療優勝獎，由副總統蕭美琴頒獎表揚。

南投縣政府表示，南投幅員遼闊、山區偏鄉眾多，高齡人口比例持續攀升，許多慢性病長者在就醫後仍面臨「取藥不便」困境。為讓醫療服務真正走入民眾生活，由衛生局整合跨局處資源與在地藥事專業，建立全國首創的「送藥到府服務系統」，透過智慧平台串聯醫療院所、社區藥局與配送服務，讓藥師直接走進家門，提供用藥指導與藥事照護，藥師在送藥過程中，同步關懷高齡與弱勢族群，讓偏鄉長者也能安心用藥、健康生活。

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縣府表示，該系統提供65歲以上獨居長者及75歲以上身心障礙者等符合資格民眾免費送藥到府服務，長輩或家人只要透過手機操作申請，藥師即會依約定時間送藥到府。截至去年底該系統已完成3988人次服務，大幅提升申請效率與可近性，解決偏鄉長者取藥不便問題，更確保慢性病患者用藥安全，還成功發掘567位未列冊的獨居長者，即時轉介社政單位提供關懷與社會資源，讓送藥服務不只是醫療配送，更成為守護長者生活安全的重要網絡。

副總統蕭美琴17日頒獎表揚時，也肯定南投以智慧科技結合藥事專業，突破地理限制，打造偏鄉醫療照護的成果。

南投縣藥師直接走進家門，提供長輩用藥指導與藥事照護。（圖由南投縣衛生局提供）

南投送藥到府服務系統申請流程。（圖由南投縣衛生局提供）

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