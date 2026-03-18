只對白領外國人開門？ 姊妹會批長照制度不公 石崇良：將了解入籍困難

衛福部長石崇良表示，長照制度仍需考量財源有限與權利義務對等，目前以本國籍者為主要對象，未來會進一步了解新住民在設籍、入籍上的實際困難。（記者邱芷柔攝）

南洋台灣姊妹會今（18日）批評，現行長照制度只服務「國民」，讓不少長年在台生活的新住民，因沒有身分證，到了年老或失能時，反而無法使用長照服務，呼籲政府應納入新住民、取消身分限制，並提出明確改革時程。對此，衛福部長石崇良回應，長照制度仍需考量財源有限與權利義務對等，目前以本國籍者為主要對象，未來會進一步了解新住民在設籍、入籍上的實際困難。

姊妹會指出，立法院已於2025年修法，開放取得永久居留的外籍專業人士及對台有特殊貢獻者可使用長照與身障服務，但許多在台生活數十年、甚至照顧台灣家庭的新住民，卻仍被排除在外，形成明顯差別待遇。姊妹會也批評，現行制度對外國人採「分級開放」，形同只對白領外籍人士開門，卻把長年在台的新住民關在門外，不僅不公平，也可能加重新住民家庭與子女的照顧負擔，甚至加劇社會對立。

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石崇良今天出席立法院衛環委員會，接受媒體聯訪時針對相關訴求，石崇良表示，目前長照服務主要由長照基金支應，財源來自特定稅收，因此在服務對象設定上，需同時考量財務有限性與權利義務的對等性，因此現行制度仍以具有本國國籍且設有戶籍的國人為優先。

石崇良說明，部分外國人也納入服務，第一類是對台灣有特殊貢獻者，即「馬偕計畫」對象，多數在台奉獻逾20年，部分更為醫療奉獻獎得主；另一類則是依據「延攬外國專業人才法」來台的專業人士，基於國家人才政策需求，已納入長照服務。

至於新住民未被納入問題，石崇良表示，長期居住者若取得本國籍、成為台灣人，依法即為長照服務對象，也就是說，目前無法使用長照服務者，多數仍是以外國籍身分在台，會進一步去了解新住民在設籍、入籍過程中是否面臨實際困難。

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