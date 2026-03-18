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    首頁 > 生活

    「口腔機能復甦計畫」按摩臉頰 守護長者吞嚥健康

    2026/03/18 10:15 記者張軒哲／台中報導
    護理之家機構工作人員為長者做口腔功能促進。（記者張軒哲攝）

    護理之家機構工作人員為長者做口腔功能促進。（記者張軒哲攝）

    隨著台灣邁入高齡社會，長者的咀嚼與吞嚥功能不僅關係到營養攝取，更是維持整體健康與生命尊嚴的重要基礎，台中市政府社會局與永信社會福利基金會攜手合作，積極推動「口腔機能復甦計畫」，透過臉頰、口腔與舌頭周圍的按摩、清潔與刺激訓練，可以促進唾液分泌，民眾也可藉此幫助長者在咀嚼與吞嚥時讓食物順利成團、滑順入口。

    永信社會福利基金會主任葉建鑫今日表示，承接中市政府社會局提升老人福利機構服務品質計畫已逾4年。除了導入專業口腔機能復甦技術，也發現許多機構長者普遍面臨口腔衰弱的問題，邀請弘光科大語言治療與聽力學系助理教授王良惠團隊，為16家參與機構、共125位長者進行「舌頭濕潤度檢測」、「清水吞嚥測試」與「咳嗽反應測試」等專業評估，了解長者吞嚥功能狀況。透過持續追蹤與訓練，也能精準掌握長者的改善情形，進一步提升機構口腔照護品質。

    王良惠指出，很多人喝水時會覺得卡卡的，或是吃東西容易嗆到，其實吞嚥困難不只發生在高齡長者，50至60歲的輕熟齡族群也可能逐漸出現吞嚥不順的情形。這不僅影響進食安全，也可能降低生活品質，透過一系列吞嚥評估與永信基金會推動的口腔機能復甦訓練，能有效減緩長者吞嚥功能退化。

    弘光科大語治系王良惠助理教授為長者做舌頭濕潤度測試。（記者張軒哲攝）

    弘光科大語治系王良惠助理教授為長者做舌頭濕潤度測試。（記者張軒哲攝）

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