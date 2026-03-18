大學繁星錄取率62.70％ 逾1.4萬人上榜 醫牙報名人數降

115學年度大學繁星今天公布第一到第七類錄取名單，錄取率62.70％。（截圖自大學甄選入學委員會首頁）

115學年度大學繁星今天公布第一到第七類錄取名單，大學甄選入學委員會表示，今年共有約2.2萬多名高中生報名，錄取約1.4萬多人，錄取率62.70％，較去年減少1.42％，缺額有922名，以文化大學缺額133名最多，台大則缺額17名；另醫學、牙醫等科系繁星報名人數共下降176人，一階計有365人通過。

根據大學甄選入學委員會資料，今年有64所大學1664個學系參加招生，共提供1萬5554個招生名額，以及1928個原住民外加名額。而第一類至第七類學群招生名額報名人數為2萬2967人，較去年增加650人。

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總計第一類至第七類學群共計錄取359所高中推薦的1萬4401名一般生，錄取率為62.70%，較去年減少1.42%。招生缺額有922個，較去年減少224個，加上後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道招生。

以缺額來說，金門大學有30名缺額、中央大學有24名缺額，台東大學缺20名、台灣大學缺17名、台北藝術大學缺13名。至於缺額最多則是文化大學缺133名，實踐大學77名次之，後面依序是銘傳大學缺68名、靜宜大學缺58名、大葉大學缺49名。

至於第八類學群醫、牙學系報名人數共計542人，較去年718人減少176人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有306人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有59人，後續再進行二階面試。

甄選會指出，學生今起就可上網查詢分發比序或篩選結果，若對結果有疑義，須在明（19日）中午12點前，透過網路向甄選會提出申請，相關程序可上甄選會網站查詢。

此外，甄選會提醒，第一到七類錄取生經分發後，即取得大學校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」，若想參加大學分發入學等後續招生管道，須依規定時間內至甄選委員會完成網路聲明放棄入學資格作業。

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