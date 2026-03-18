拆樓波及鄰房牆壁破洞 台北市建管處勒令停工開罰9萬元

台北市松江路一處拆除大樓作業，疑未做好防護措施，造成隔壁房屋牆面破損。（記者何玉華攝）

台北市中山區松江路108巷昨（17）發生大樓拆除疑未做好防護措施，導致隔壁房屋牆壁受損的意外；台北市建築管理工程處獲報前往查核，發現雖有申報開工，卻未依提報的拆除施工計畫進行，已勒令停工，將依法開罰9萬元，拆除施工計畫須經第三方專業公會審查，確認安全無虞後，才能申請復工。

有民眾在社群媒體「Threads」大樓被拆除，以及一面牆上破大洞的照片，文字敘述「有棟樓要拆，但是拆的時候防護又沒做好現在拆到別人家的牆！怎麼賠啦」；文章受到關注，有民眾留言也曾遇過類似的狀況，建議直接找廠商修復，留好收據提告。不然拖久了，還是要自己找人修。也有人質疑是建商的老套路。

請繼續往下閱讀...

建管處今（18）天表示，拆除案領有市府去（114）年核發的建造併拆除執照，並在去年11月25日申報開工。昨獲報後派員前往查核，發現現場沒有依照原本提報的拆除施工計畫設置必要的防護措施，導致鄰房受損，已經影響公共安全，也違反《建築法》第63條「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」規定。

建管處表示，當即勒令業者停工，並通知營造廠停止施工，後續會依規定開罰9萬元。同時，要求業者重新檢討拆除施工計畫，並送第三方專業公會審查，確認安全無虞後，才能申請復工。涉及鄰房受損的部分，除要求施工單位負起相關責任外，也提醒受影響住戶，先蒐證並保留損壞情形，後續向施工單位或相關責任人請求損害賠償；如有安全疑慮，可通報建管處協助現場勘查，以確保居住安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法