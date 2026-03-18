以「東方美學」為核心 2026桃園市美術家邀請展20日登場

「2026桃園市美術家邀請展」將在桃園市政府文化局展出。（圖由桃園市政府提供）

「2026桃園市美術家邀請展」將於3月20日到4月12日，在桃園市政府文化局全館展出，文化局官員表示，展覽以「東方美學」為核心，匯聚131名在地藝術家，以書法、水墨、膠彩、篆瓷刻4大媒材，展現傳統藝術於當代的轉化、創新等能量。

文化局官員說，131名藝術家長期深耕桃園藝壇，展覽匯聚老、中、青三代創作者的交流互動，創作包括筆墨奔放的書藝創作、細膩精微的篆瓷刻作品、典雅含蓄的膠彩畫作、氣韻生動的水墨佳作等多元風貌。

請繼續往下閱讀...

「2026桃園市美術家邀請展」將於3月22日上午10點到下午4點，在文化局前廣場舉辦「藝術嘉年華」開幕活動，推出藝術體驗坊、創意市集、表演活動等，並於當天下午3點現場集章抽獎，邀民眾走入展場觀賞藝術家的創作，相關資訊可洽詢文化局官網。

另，文化局與昇恆昌股份有限公司合作精選27件作品，於文化局展覽結束後，移往桃園國際機場第一航廈藝文空間展出，展期從4月16日到7月30日，期能讓往來的國際旅客感受東方美學的深度與溫度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法