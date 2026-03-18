大溪木博館開設樸門國際課程，即日起開放報名。（摘自木博館官網）

桃園市立大溪木藝生態博物館（木博館）將自4月17日起，開辦「環境永續及城鎮美學實踐計畫行動小組招募—樸門永續設計國際認證課程（Permaculture Dedign Courses, PDC），14天的課程於4、5、6月進行，要訓練將廢棄物轉化為資源的設計思維，邁向循環共生、自然共好的工藝城鎮願景，即起開放報名，報名網址：https://forms.gle/EGKXMLS9RNAoMPZy6。

木博館館長陳倩慧表示，人類在大量依賴化學肥料、農藥與機械生產的農業體系，土地與生態環境逐漸承受難以回復的衝擊，為此，澳洲生態學家Bill Mollison與David Holmgren於1974年提出樸門農法作為「綠色革命」反思，如今樸門從農業延伸至社區營造、城市規劃與生活設計，成為全球重要永續運動之一。

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她說，計畫規劃運用樸門設計方法建立資源循環系統，將在地木業產生的木屑作為資材，將廚餘轉化為沃土，並逐步結合大溪木產業基礎，發展具在地特色的木質盆器、花器，讓綠美化行動不僅改善環境，更展現地方產業特色及工藝美學。

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