城隍爺坐日本神轎繞境！ 豐原《迎城隍返鄉路》講座3/21登場

「豐原城隍爺廟」乘坐日本神轎遶境，十分特別。（文化局提供）

台中市「豐原城隍爺廟」見證百年歷史，是葫蘆墩地區重要的民間信仰中心，最特別的是乘坐日本神轎遶境，台中市葫蘆墩文化中心將於本周六（3月21日）下午2點，邀請青年文化工作者謝佳展進行《迎城隍返鄉路》講座，帶領民眾從廟埕、藝陣、遶境儀式到市場日常，揭開信仰與居民生活緊密交織的文化脈絡。

謝佳展是社團法人台中市社區文化協進會總幹事，長期投入地方文化推廣與社造行動，深研「豐原城隍爺廟」歷史，以及清代延續至今的百年「迎城隍」遶境慶典。

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豐原城隍爺乘坐日本神轎遶境，是最獨特的宗教儀式與文化象徵，謝佳展開始透過走讀導覽、公共電視節目協拍、舞台劇演出、文化體驗與教育課程，一步步梳理豐原城隍信仰的歷史故事，成為北山城重要的文化教育基地，並以「墩腳迎城隍」為主題獲得社區營造計畫評審特別獎，吸引並號召許多青少年投入城隍文化的保存與參與，逐漸形成跨世代的文化網絡。

謝佳展分享地方趣聞指出，曾有一名市場婦人因做生意的鍋子被偷，急得跑到城隍廟求助，沒想到不久警方竟在城隍爺神桌下發現瑟瑟發抖的小偷，讓信眾直呼「城隍爺親自破案」！

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