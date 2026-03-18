「馬載祿厚」高掛教育局長辦公室前 背後故事有洋葱

新北市教育局長張明文將方宗涵的「馬載祿厚」掛在辦公室前，與同仁共勉。（記者翁聿煌攝）

新北市教育局長辦公室前，日前掛上「馬載祿厚」的書法作品，不僅搭上今年是農曆馬年的賀年氛圍，用台語念起來，還有「明天會更好」的諧音趣味，龍飛鳳舞的字體，出自於康橋高中一年級學生方宗涵的手筆，教育局長張明文肯定他雖然聽力逐漸退化，仍然奮發不懈，努力追求人生夢想，希望大家以他為榜樣，讓明天會更好。

新北市教育局日前舉行「擁夢飛翔20」新書發表，透過新北市高、國中及國小6位學生的真實成長故事，呈現他們在逆境中堅持不放棄的歷程，張明文表示，每個孩子都有不同的起點與挑戰，但只要有人願意陪伴、願意接住，就能在一次次的跨越中找到方向、建立自信。

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康橋高中高中一年級學生方宗涵，自幼受到聽力方面影響，在聽力逐步退化的限制下，不僅在學校課業表現傑出，更仍全力投入藝術創作與戶外挑戰，曾參與第42屆日月潭國際萬人泳渡及獲得全國美展書法組初賽第三名的好成績，以自律與堅持面對人生考驗。

張明文說，方宗涵的書法作品蒼勁有力，展現他在書法創作上的功力，在沒有配戴電子耳時，幾近無聲的環境中更能夠讓他專注於眼前的創作，筆勢帶有成熟剛毅的內涵，這幅「馬載祿厚」既是農曆新年的吉祥話，台語念起來「明呀早還會更好」的趣味諧音，其中蘊藏他對自己未來的高度期許，完全符合教育局發行「擁夢飛翔」的精神與理念，所以掛在辦公室前，與同仁共勉。

高中生方宗涵的「馬載祿厚」與新北市長侯友宜的「馬祥厚運」有異曲同工之妙。（記者翁聿煌攝）

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