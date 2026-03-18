今年期房屋稅5/1開徵 新北稅捐處提醒優惠稅率3/23前申請

稅捐稽徵處表示，房屋有使用情形變更致稅額減少情形，如為自住或出租房屋，符合一定條件，請納稅義務人要把握時間，在3月23日以前向稅捐稽徵機關提出申報。（記者黃子暘攝）

今年期房屋稅將從5月1日開徵，新北市府稅捐稽徵處表示，房屋有使用情形變更致稅額減少情形，如為自住或出租房屋，符合一定條件，請納稅義務人要把握時間，在3月23日以前向稅捐稽徵機關提出申報，經審核符合規定者，今年就能適用優惠稅率，否則逾期申報，次年期起才能適用。

稅捐處指出，如果房屋符合無出租、無營業，供本人、配偶或直系親屬實際居住，且辦完戶籍登記，本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，且於3月23日以前申報者，可享1.2%優惠稅率；又如果本人、配偶及未成年子女全國僅持有一戶自住房屋，且房屋現值在一定金額（新北市今年期為234萬8900元）以下，稅率還可降到1%。符合條件但未於期限內提出申報，將被認定為非自住用房屋，依全國總持有應稅房屋歸戶計算總戶數，分別按持有房屋坐落縣市相應非自住住家用差別稅率課徵房屋稅，新北市稅率為3.2%至4.8%。

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稅捐處說明，如房屋出租供住家使用，且申報租賃所得達當地一般租金標準，可適用優惠稅率1.5%至2.4%，符合資格的房東，請於3月23日以前，出具租賃契約書向房屋所在地稅捐稽徵機關申報，並於5月向國稅局申報綜合所得稅時申報租賃所得，今年期房屋稅才能適用優惠稅率。

稅捐處補充，申辦方式除了臨櫃、郵寄外，亦可至稅捐處網站線上申辦，如仍有房屋稅疑問，可電洽（02）89528242。

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