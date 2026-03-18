自由車環台賽花東站將登場 3/19花蓮台9丙線封閉

2026國際自由車環台公路大賽19日進行第五站「幸福台九線站」將從台東一路沿台九線往北到花蓮，終點設在花蓮鯉魚潭遊客中心，台九丙線明天將交管封閉。（記者王錦義攝）

2026國際自由車環台公路大賽3月15日至19日進行，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，由來自全球34個國家23支隊伍，共計193位菁英選手競逐，明天第五站「幸福台九線站」將從台東一路沿台九線往北到花蓮，終點設在花蓮鯉魚潭遊客中心。

花蓮縣政府指出，「國際自由車環台公路大賽」3月19日賽事終點設於鯉魚潭遊客中心，屆時環潭北路（13:00~15:00）及台9丙線8.5K至22.8K路段（12:50~14:00）將實施全線封閉。為降低民生影響，縣府已規劃替代道路方案，往北改道環潭南路銜接銅蘭路，往南則經環潭北路25巷轉接。

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今年環台賽依序於台北市站、桃園市站、高雄市站、屏東六堆站以及幸福台九線站等五站舉行，其中最後的幸福台九線站在客家委員會支持下，暌違15年再次回到花東賽場，全程153.71公里，設有2個登山點及2個衝刺點，起點在台東鹿野鄉公所，終點設於花蓮鯉魚潭遊客中心。

環台賽幸福台九線站沿途經過台九線的客家聚落，包括關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、吉安、壽豐，終點在花蓮鯉魚潭遊客中心，壯麗山水作為賽事舞台，也讓全球觀眾透過轉播看見台灣東部獨有的縱谷風貌，美景與挑戰性足讓車手們躍躍欲試。

2026國際自由車環台公路大賽19日進行第五站「幸福台九線站」將從台東一路沿台九線往北到花蓮，終點設在花蓮鯉魚潭遊客中心，台九丙線明天將交管封閉。（記者王錦義攝）

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