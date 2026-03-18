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    台南北門王爺藝饗節壓軸場 3/28三寮灣東隆宮見

    2026/03/18 09:10 記者楊金城／台南報導
    台南「北門王爺藝饗節」號召遊客「跟著王爺去旅行」，3月28日將在三寮灣東隆宮推出壓軸活動。（記者楊金城攝）

    台南「北門王爺藝饗節」號召遊客「跟著王爺去旅行」，3月28日將在三寮灣東隆宮推出壓軸活動。（記者楊金城攝）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「北門王爺藝饗節」，號召遊客「跟著王爺去旅行」自去年11月開跑以來深受好評，這場串聯台南北門6大宮廟的文化旅程，3月28日將在三寮灣東隆宮推出壓軸活動，有午後市集與晚間的大型聯歡演唱會，民眾想卡位的要早點來。

    雲管處處長徐振能今天（18日）表示，「北門王爺藝饗節」將傳統宗教場域轉化為大眾共享的文化舞台，三寮灣東隆宮作為6宮串聯的最後一站，不僅承載著深厚的保生大帝信仰文化，更讓廟埕空間從傳統祭祀延伸至現代藝文展演。透過藝饗節系列活動的帶動，希望讓親子家庭走進宮廟感受土地溫度，也讓在地文化在年輕世代中產生共鳴。

    北門王爺藝饗節28日壓軸場，下午3點起由市集漫遊拉開序幕，匯集在地美食與文創手作攤位，並有街頭藝人的互動演出，營造出悠閒且具生活感的廟會氛圍。下午5點30分在三慈國小登場的「藝聚東隆聯歡晚會」邀請凱崴樂團、歌手王星宇、陳孟賢、余凱揚等卡司輪番登台獻唱。

    東隆宮總幹事吳崑源說，值得一提的是，晚會同時結合「全國保生大帝聯誼辦桌」盛事，雖然晚宴席位專供信徒參與，更歡迎一般民眾前往現場觀賞區，一同感受千人共襄盛舉的慶典氛圍；當天東隆宮周邊將實施交通管制，用路人須多加留意，並依現場指揮人員引導。

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