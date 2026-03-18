陳廷晉《港都NPC》 背影木雕映照城市眾生相

《自刻像》延伸出大頭、雙生與影子等子系列，探索自我認同與角色轉換。（高美館提供）

20年前，陳廷晉以〈工人漁婦〉立體創作在藝壇初試啼聲，放大逾2公尺高的大型雕塑長年矗立於高雄駁二藝術特區，成為高雄城市文化精神的代表性象徵，高雄市立美術館KSpace高雄實驗場即日起展出《港都NPC－陳廷晉》，透過各式人物背影，呈現陳廷晉20年來的創作歷程。

展名「NPC」取自電玩「非玩家角色」，隱喻都市人如程式般日復一日運作，藝術家刻意抹去人物五官，以背影保留未定義的曖昧狀態，讓觀賞者投射自身經驗，在他人身影中看見自我。

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展覽集結《群人》、《默背的詩》、《自刻像》等系列，融合木雕、繪畫與裝置，其中，《群人》以75件雕塑呈現城市眾生，《默背的詩》將身形轉化為如書寫般的詩意符號，《自刻像》延伸出大頭、雙生與影子等子系列，探索自我認同與角色轉換，《忘遠近》則以望遠鏡意象，隱喻人們對身邊事物的忽視。《港都NPC－陳廷晉》於高美館地下1樓KSpace展至4月26日。

高美館《港都NPC－陳廷晉》展，透過各式人物背影，呈現陳廷晉20年來的創作歷程。（高美館提供）

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