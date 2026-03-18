高雄文化中心生活圈回春有望？直播商將進駐大統和平店

大統百貨和平店將有直播電商進駐1樓。（記者李惠洲攝）

高雄文化中心生活圈商機有回春跡象，五福一路上的台水宿舍改建為「五福商場」，麗景酒店舊址則變身商旅與KTV，指標性的大統百貨和平店雖仍閒置中，近日證實有知名直播電商將進駐1樓，但租期只到今年底。

大統和平店於2019年封館拍賣後，目前僅剩10至11樓的健身房與地下停車場營業中，周遭居民盼能快點恢復往日榮景；尤其在大統五福店結束營業、啟動拆除工程後，一度傳出有些業者將遷往和平店繼續營業。

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近期傳出直播主《百縫直播》將進駐大統和平店1樓，該直播主主打「用薄薄的價格，讓你買俗俗仔的東西。」並透露1樓410坪，整層租下來當門市。對此，大統集團證實，和平店1樓確實已出租，租期至今年底。

房仲業者指出，大統和平店這幾年持續招商，如今終於有人承租1樓，直播電商若能帶入實體人流，至少有助商圈增加曝光與來客，對文化中心生活圈是正面消息。

不過，臉書社團「高雄好過日」認為，這間接宣告業者已無心再擦亮「大統百貨」品牌，百縫直播在雲林有實體門市，主打CP值高的各種生活、食品、乃至家居家電用品販賣，其門市基本上就是大倉庫，為「臨時短期拍賣場性質」，租期至今年12月31日。

「高雄好過日」強調，大統集團二、三代在坐擁大量資產下，除了大立百貨及與日本平松集團的合作以外，已經無心進行較耗費心力的自主品牌重塑、消費業態創新，反倒從好市多股權、土地、建物等資產，一一變現追求現金流。

大統集團的重心目前擺在大立精品。（記者葛祐豪攝）

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