新北市青年局率青創前進智慧城市展 展現AI、淨零科技創新應用

新北市副市長朱惕之、青年局長邱兆梅在2026智慧城市展與新創團隊互動合影。（圖由新北市青年局提供）

「2026智慧城市展暨淨零城市展」正於台北南港展覽館2館登場，新北市青年局率15組涵蓋AI賦能、綠能永續、社會創新3大領域的青創團隊參展，協助青創團隊對接產業需求與市場通路，青年局指出，新北青創展館以「數位轉型X淨零永續」為題，展現智慧城市「以人為本」的科技應用，於1樓「智慧治理」區，展至3月20日，邀民眾參觀。

新北市青年局長邱兆梅表示，青年局全力支持科技新創到新北發展，而其中ESG、AI都是提升城市治理、優化產業結構的重要科技新創領域，因此青年局藉著本次帶領15組優秀團隊參展，幫助青創團隊從技術研發邁向市場驗證，拓展市場能見度與實質合作機會，為新北科技創業青年再加分。

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青年局指出，本次參展團隊，在AI賦能方面，「用益網路科技」以AI創新技術協助零售業推動數位轉型提升營收，「智聯設計」開發智能箱USB埠，讓傳統水電與環控系統得以整合；綠能永續方面，「全穎智聯」以嵌入式系統結合人工智慧，為智慧能源等提供可靠的解決方案，「新動智能」以智慧充電管理系統，提升電動車充電效率；社會創新方面，「歐普斯佳行動科技」打造在地二手交易平台「厝邊MyNeighbor」，促進低碳社區發展，「宇宙製造」開發「AI SOLLY」特殊教育社交練習小夥伴，有效改善特教生的社交訓練。

進駐寶高數位基地的參展團隊「全日罩健康」創辦人萬宣慶表示，透過參與青年局規劃的展會，讓團隊在短時間內，接觸到許多國內外的產業夥伴與潛在客戶，成功讓更多人了解「失智預防」、「科技長照」以及「非藥物認知訓練」的重要性，期待未來在新北青創基地的資源媒合下，能向台灣和世界介紹更多MIT銀髮科技賦能方案。

「全日罩健康」工作人員說明智慧健康賦能服務。（圖由新北市青年局提供）

「宇宙製造」說明針對特殊教育提供的AI服務。（圖由新北市青年局提供）

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