彰化市社福大樓全齡照顧上線 失智據點、日照中心同步營運

彰化市長照多功能社福大樓日照中心空間寬敞明亮，設有用餐與活動區，提供長者日間照顧與交流使用。（縣府提供）

彰化市介壽北路的長照多功能社福大樓，繼今年1月托嬰中心與育兒親子館啟用後，1樓「失智據點」及3、4樓「日照中心」最近也由切膚之愛基金會團隊進駐營運，5樓「身障服務中心」與「社會福利服務中心」同步啟用，整棟6層樓的新大樓服務全面上線，補齊「0到100歲」全齡照顧的最後一塊拼圖。

這棟總經費約2.2億元的社福設施，外觀設計如同守護燈塔，整合幼兒托育、身障支持到長照服務。隨著日照中心與失智據點投入運作，不僅可就近照顧長輩，也提供臨時住宿床位，讓需要長時間照顧的家庭，有機會獲得短暫喘息，減輕照顧壓力，逐步落實老少共融的生活環境。

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目前受限空間與人力，失智據點可服務20人，日照中心約120人，對象以設籍彰化縣民眾為主，有需求者可向彰化縣衛生局長照管理中心洽詢。

大樓規劃交誼空間，採大片採光設計，讓長者有舒適休憩與互動空間。（縣府提供）

彰化市介壽北路長照多功能社福大樓外觀，為地上6層樓建築，整合托嬰、長照與社福服務，成為地方新地標。（縣府提供）

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