北港舊台汽站轉運夢碎 雲縣拆除改闢收費停車場

北港舊台汽車站後方停車場、修車廠及加油站，共計約700坪，縣府將拆除地上物，改闢收費停車場。（雲林縣府提供）

雲林北港鎮舊台汽車站先前國有產財署與雲林縣府規劃興建北港轉運站，現變更為商業區，雲林縣府分得原車站停車場及加油站用地，約700坪土地，先前因舊建物的石棉瓦掉落有住戶提出國賠，雖縣府開會決議「拒絕」賠償，為避免發生類似事件，將拆除建物，開闢為收費停車場。

位在北港鎮華南路、大同路口的舊台汽車站，在1997年停止營運後閒置，2012年國產署拜訪雲林縣府洽談推動活化，2019年縣府提出北港轉運站BOT案，規劃興建地上6樓建築，1樓為轉運層，2至6樓為商業用，有美食街、商旅等，另興建一棟立體停車場，陸續辦理可行性評估、先期規劃，也舉辦2公廳會、2次招商說明會。

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2022年國產署認為轉運站不符合商業區的經濟效益，決定自行招標出租，但招標2次都流標，並於去年5月將地上物拆除，希望能增加業者意願；縣府經過評估將北港轉運站移至北港糖廠市地重劃區。

雲林交通工務局指出，舊台汽客運站占地約2257坪，變更商業區，其中30%回饋地方政府，縣府分配到原停車場、修車廠及加油站土地共約700坪，原地上物沒有拆除，去年7月丹娜絲颱風從嘉義登陸，狂風吹襲導致建物屋頂石棉瓦被掃落，有民眾在11月提出國賠，指石棉瓦砸壞住家玻璃及停在路旁汽車。

交工局表示，國賠小組會議專家認為從民眾提供影片查看不出關聯性，決議拒絕賠償，民眾若不服可提出民事訴訟。

交工局指出，由於現有建築主體老舊，避免發生意外，加上考量周邊有停車需求，本週施工單位已進場執行地上物、加油站設施拆除，預計3個月完成，後續將闢建為收費停車場。

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