南科10萬通勤潮 北外環道路拚2031全線通車

北外環第2期東工區工程進度約83％。（南市工務局提供）

隨著南部科學園區產業持續發展，大量通勤人潮湧入，台南市每日往返南科的通勤人次已接近10萬。為紓解交通壓力，台南市重要交通建設「北外環道路暨周邊交通路網」持續推動，未來全線通車後，將有效改善市區、安南區與永康區往返國道的交通瓶頸。

北外環道路全長約13.5公里，總經費約227億元，分4期興建，預計2031年底全線完工。工程完成後，將串聯南科與台南市區主要道路系統，成為台南重要的東西向快速幹道，不僅可提升交通效率，也能減輕市區主要道路的通勤壓力。

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南市政府工務局表示，目前北外環第1期與第3期工程已完工通車，第2期工程正持續施工中；第4期則分為東、西兩個工區推動，東工區辦理用地取得作業，西工區進行細部設計，整體工程依計畫逐步推進。未來全線完成後，從台17線大港觀海橋往返南科園區，車程可望縮短至約20分鐘，交通效率將大幅提升。

除了主線工程外，周邊交通路網也同步強化。其中，北外環銜接樹谷園區的聯絡道路預計3月完工，未來將成為南科3期的重要聯外道路，可分散台1線與國道8號車流壓力。

另一項備受關注的工程是國道1號增設北外環交流道，目前工程持續施工中，預計今年10月完工。交流道啟用後，車輛可直接由北外環銜接國道1號，不僅能分散永康交流道與台南系統周邊車流，也讓往返南科與市區更加便利。

工務局指出，透過北外環主線、聯絡道路及交流道的整體規劃，未來將逐步形成更完整的交通路網，提升安南區、北區、中西區與安平區往返國道與南科的便利性，同時分散車流，提升整體交通韌性。

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