為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南科10萬通勤潮 北外環道路拚2031全線通車

    2026/03/18 08:18 記者洪瑞琴／台南報導
    北外環第2期東工區工程進度約83％。（南市工務局提供）

    北外環第2期東工區工程進度約83％。（南市工務局提供）

    隨著南部科學園區產業持續發展，大量通勤人潮湧入，台南市每日往返南科的通勤人次已接近10萬。為紓解交通壓力，台南市重要交通建設「北外環道路暨周邊交通路網」持續推動，未來全線通車後，將有效改善市區、安南區與永康區往返國道的交通瓶頸。

    北外環道路全長約13.5公里，總經費約227億元，分4期興建，預計2031年底全線完工。工程完成後，將串聯南科與台南市區主要道路系統，成為台南重要的東西向快速幹道，不僅可提升交通效率，也能減輕市區主要道路的通勤壓力。

    南市政府工務局表示，目前北外環第1期與第3期工程已完工通車，第2期工程正持續施工中；第4期則分為東、西兩個工區推動，東工區辦理用地取得作業，西工區進行細部設計，整體工程依計畫逐步推進。未來全線完成後，從台17線大港觀海橋往返南科園區，車程可望縮短至約20分鐘，交通效率將大幅提升。

    除了主線工程外，周邊交通路網也同步強化。其中，北外環銜接樹谷園區的聯絡道路預計3月完工，未來將成為南科3期的重要聯外道路，可分散台1線與國道8號車流壓力。

    另一項備受關注的工程是國道1號增設北外環交流道，目前工程持續施工中，預計今年10月完工。交流道啟用後，車輛可直接由北外環銜接國道1號，不僅能分散永康交流道與台南系統周邊車流，也讓往返南科與市區更加便利。

    工務局指出，透過北外環主線、聯絡道路及交流道的整體規劃，未來將逐步形成更完整的交通路網，提升安南區、北區、中西區與安平區往返國道與南科的便利性，同時分散車流，提升整體交通韌性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播