今各地暖熱如夏上看30度 專家：明北台又降溫掉回20度

氣象專家指出，今晨局部地區仍有輻射低溫，不過白天各地暖熱，西部高溫上看30度，明日至週六則是有新一波東北季風抵達，北台轉涼，週五、六有局部短暫雨，但中南部則是持續暖熱、早晚涼。（資料照）

氣象專家指出，今晨局部地區仍有輻射低溫，不過白天各地暖熱，西部高溫上看30度，明日至週六則是有新一波東北季風抵達，北台轉涼，週五、六有局部短暫雨，但中南部則是持續暖熱、早晚涼。而在下週仍持續會有微弱鋒面影響天氣，天氣變化頻繁，需多加留意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，因高壓籠罩偏南風，週三全台各地持續暖熱，西半部高溫逼近30度大關，感受彷彿入夏。不過週四至週六新一波東北季風抵達後，南北就會各自走向不同的世界線了。

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颱風論壇說明，其中北部、宜花將再度轉涼，溫度掉回20度上下，同時轉為陰天偶陣雨的狀況，明顯偏涼！至於中南部位於背風面，暖熱的狀況將一路持續到週末，頂多雲量稍微變多，整體影響相當小，南部甚至仍有繼續上看30度的機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨局部地區仍有輻射低溫，新竹關西出現11.2度低溫，各地低溫約在13度。今日白天受高壓迴流影響，各地持續晴朗；白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；東半部偶有局部零星飄雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部13至29度、中部13至29度、南部13至31度、東部13至30度。

吳德榮表示，明日微弱鋒面在北部海面、逐漸接近，台灣附近水氣漸增，容易起霧，北台因雲量增多、氣溫稍降、略轉涼，其他地區仍偏暖。部分山區及大台北、東半部偶有局部零星少量降雨的機率。週五、六微弱鋒面掠過、北部、東半部轉有局部短暫雨；北台轉涼，中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮說明，下週日至週四微弱鋒面北移、消散，各地恢復晴朗穩定，白天微熱（約30度、逐日緩升至30度以上）、早晚偏涼，東半部偶有零星少量飄雨的機率。下週五另一微弱鋒面掠過，北、東轉雨，氣溫略降。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，也頻繁調整，需持續觀察。

颱風論壇指出，因高壓籠罩偏南風，週三全台各地持續暖熱，西半部高溫逼近30度大關，感受彷彿入夏。不過週四至週六新一波東北季風抵達後，南北就會各自走向不同的世界線了。（圖擷自臉書）

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