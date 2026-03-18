生態悲歌！宜蘭漁網纏繞革龜解剖 疑誤食9公尺流刺網致死

宜蘭漁網纏繞革龜經病理解剖，疑誤食9公尺長流刺網致死 。（圖取自中華鯨豚協會粉專）

宜蘭梗枋漁網纏繞的革龜搶救後不治，中華鯨豚協會等救援團體執行病理解剖，發現這隻保育類大型海龜體內有近9公尺長的流刺網，漁網阻塞在180公分食道與胃中，初步判定死因是誤食大量流刺網，消化道阻塞後造成急性食道與胃的傷害壞死。

這隻體長148公分、體重580公斤的成熟母龜，14日在宜蘭頭城外海定置漁場被誤捕，漁民運到梗枋漁港時，體表遭網具纏繞，口內纏有流刺網並流血，後送位在基隆八斗子的中華鯨豚協會岸置中心治療。

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中華鯨豚協會等救援團體16日在革龜腸胃道內移除1.6公尺長漁網，不料術後病情急轉直下，當天深夜11點宣告死亡，昨天（17日）執行病理解剖，個體營養狀態無嚴重異常，但腎臟有嚴重病變，食道後半至胃部塞滿疑為流刺網的橘黃色網具，攤開後長度超過7公尺，若加上先前術取出的1.6公尺，共誤食近9公尺流刺網。

經過初步判定，革龜因誤食大量流刺網，消化道阻塞後造成急性食道與胃的傷害與壞死，不過，完整死因分析還須等待病理切片報告才可確認。

中華鯨豚協會醫療團隊從革龜體內起出近9公尺長的流刺網。（圖取自中華鯨豚協會粉專）

這隻革龜14日在宜蘭頭城外海定置漁場被誤捕，漁民運回梗枋漁港。（圖由讀者提供）

經過丈量，革龜體長148公分。（圖由讀者提供）

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